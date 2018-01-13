Salon: Banvit Kara Ali Acar
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Mehmet Keseratar
Banvit: Rautins 17, Taylor 17, Caloiaro 13, Thomas 12, Vidmar 12, Can Altıntığ, Şehmuz Hazer 3,Kulig 4, Tolga Geçim, Erkin Şenel 2, Rıdvan Öncel 4, Ragıp Berke Atar
Pınar Karşıyaka: Waters 4, Wood, Kennedy 7, Metin Türen 12, Akif Egemen Güven 4, Berk İbrahim Uğurlu 10, Jones 13, Banic 15, Mert Celep, Alp Karahan
1. Periyot: 19-10
Devre:43-29
3. Periyot: 67-48
Beş faulle çıkan: 36.27 Wood (Pınar Karşıyaka)
BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15.haftasında Banvit, Pınar Karşıyaka'yı 84-65 mağlup etti.
Banvit, ligin ilk yarısı sonunda 9. galibiyetine ulaştı, Pınar Karşıyaka ise 10. kez mağlup oldu.
Maça iyi başlayan Banvit, Rautins'in 3 sayılık basketleriyle 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Ev sahibi ekip, ilk 5 dakikada Taylor ve Thomas'ın sayılarıyla farkı 8 sayıya çıkardı:10-2. Pınar Karşıyaka farkı kapatamayınca, ilk periyodu Banvit 19-10 üstün tamamladı.
İkinci periyoda Kulig, Rıdvan Öncel ve Taylor'un sayılarıyla başlayan Banvit,13. dakikayı 12 sayı farkla26-14 önde geçti. Banic, Kennedy ve Berk İbrahim Uğurlu ile aradaki farkı kapatmaya çalışan Pınar Karşıyaka karşısında baskısını sürdüren Banvit; Vidmar, Rautins, Kulig ve Caloiaro ile sayılar buldu. 17. dakikayı 39-21 önde geçen turuncu-yeşilliler, soyunma odasına 43-29 önde gitti.
Pınar Karşıyaka, 3. periyoda Jones ve Metin Türen'in basketleriyle başladı. Banvit'in hatalarını cezalandıran konuk takımda skora Waters da katkı verince 25. dakikada fark 7 sayıya indi: 49-42.Ev sahibi takım, Taylor'ın basketleriyle 27. dakikada skoru 56-44'e getirdi. Banvit, son çeyreğe Thomas'ın arka arkaya attığı sayılarla 67-48 önde girdi.
Son periyotta Caloiaro ve Rıdvan Öncel ile atışlarda etkili olan Banvit, 34. dakikada farkı 25 sayıya (75-50) kadar çıkardı. Kalan bölümde genç oyuncularla mücadele veren ev sahibi takım, karşılaşmayı 84-65 kazandı.
(AA)
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