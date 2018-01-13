HABER

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 16:06 | Son Güncelleme 8 dakika önce

- Banvit: 84 - Pınar Karşıyaka: 65

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Mehmet Keseratar

Banvit: Rautins 17, Taylor 17, Caloiaro 13, Thomas 12, Vidmar 12, Can Altıntığ, Şehmuz Hazer 3,Kulig 4, Tolga Geçim, Erkin Şenel 2, Rıdvan Öncel 4, Ragıp Berke Atar

Pınar Karşıyaka: Waters 4, Wood, Kennedy 7, Metin Türen 12, Akif Egemen Güven 4, Berk İbrahim Uğurlu 10, Jones 13, Banic 15, Mert Celep, Alp Karahan

1. Periyot: 19-10

Devre:43-29

3. Periyot: 67-48

Beş faulle çıkan: 36.27 Wood (Pınar Karşıyaka)

BALIKESİR (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 15.haftasında Banvit, Pınar Karşıyaka'yı 84-65 mağlup etti.

Banvit, ligin ilk yarısı sonunda 9. galibiyetine ulaştı, Pınar Karşıyaka ise 10. kez mağlup oldu.

Maça iyi başlayan Banvit, Rautins'in 3 sayılık basketleriyle 3. dakikayı 6-2 önde geçti. Ev sahibi ekip, ilk 5 dakikada Taylor ve Thomas'ın sayılarıyla farkı 8 sayıya çıkardı:10-2. Pınar Karşıyaka farkı kapatamayınca, ilk periyodu Banvit 19-10 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Kulig, Rıdvan Öncel ve Taylor'un sayılarıyla başlayan Banvit,13. dakikayı 12 sayı farkla26-14 önde geçti. Banic, Kennedy ve Berk İbrahim Uğurlu ile aradaki farkı kapatmaya çalışan Pınar Karşıyaka karşısında baskısını sürdüren Banvit; Vidmar, Rautins, Kulig ve Caloiaro ile sayılar buldu. 17. dakikayı 39-21 önde geçen turuncu-yeşilliler, soyunma odasına 43-29 önde gitti.

Pınar Karşıyaka, 3. periyoda Jones ve Metin Türen'in basketleriyle başladı. Banvit'in hatalarını cezalandıran konuk takımda skora Waters da katkı verince 25. dakikada fark 7 sayıya indi: 49-42.Ev sahibi takım, Taylor'ın basketleriyle 27. dakikada skoru 56-44'e getirdi. Banvit, son çeyreğe Thomas'ın arka arkaya attığı sayılarla 67-48 önde girdi.

Son periyotta Caloiaro ve Rıdvan Öncel ile atışlarda etkili olan Banvit, 34. dakikada farkı 25 sayıya (75-50) kadar çıkardı. Kalan bölümde genç oyuncularla mücadele veren ev sahibi takım, karşılaşmayı 84-65 kazandı.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

İbrahim Tatlıses'in evlilik teklifine Ayşegül Yıldız'dan yanıt geldi!

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Başakşehir Arda Turan'la anlaştığını açıkladı

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

Viagra'yı fazla kaçırınca olanlar oldu! Havalimanında şoke eden görüntüler

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

'Bu iş benim kadınlığa geçiş dönemim oldu'

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

7 ilden gelen 100 kişinin yaptığı şey dehşete düşürdü

TSK'nın acil ilanına rekor başvuru

TSK'nın acil ilanına rekor başvuru

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İstanbullulara uyarı! Çok ciddi geliyor

İstanbullulara uyarı! Çok ciddi geliyor

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Sözcü'den köşe talep eden Gökçek'e yanıt

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika: 697 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var

Bir sabah uyandı ve görmüyordu! Türkiye'de sadece 6 kişide bu hastalık var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'te

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Askeri gemide yangın! 11 asker hastaneye kaldırıldı

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Bozdağ'dan AYM'nin kararına ilişkin yeni açıklama

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.