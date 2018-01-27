Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Bu sonuçla Muratbey Uşak, ligdeki 4. galibiyetini aldı. Yeşilgiresun Belediyespor ise 11. kez mağlup oldu.

İkinci periyotta karşılaşmada dengeyi sağlayan Yeşilgiresun Belediyespor, özellikle Dragicevic ile üst üste basketler bularak 15. dakikayı 30-29 önde geçti. Konuk ekip, soyunma odasına da 39-38 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısına daha iyi başlayan Muratbey Uşak, Miles ve Calloway'in dış atışlarla bulduğu basketlerle 25. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 47-43. Ev sahibi takım, 3. periyot sonunda 59-57 üstünlük yakaladı.

Son çeyrekte iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Konuk ekip, James ve Bynum ile hücumda sayılar bulurken, Muratbey Uşak ise Şafak Edge ile buna karşılık verdi. Karşılaşmanın 38. dakikası 78-76 Muratbey Uşak'ın üstünlüğüyle geçildi. Üstünlüğünü koruyan Muratbey Uşak, karşılaşmayı da 85-82 kazandı.

(AA)