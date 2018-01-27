Salon: Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
Hakemler: Yener Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak
Muratbey Uşak: Calloway 14, Tayfun Erülkü 7, Carmichael 10, Miles 14, Hamilton 18, Şafak Edge 12, Solomon 9, Miller 1
Yeşilgiresun Belediyespor: Boynton 7, James 16, Bynum 17, Williams 6, Dusan Cantekin, Enes Berkay Taşkıran 2, Dragicevic 15, Jefferson 18, Erkan Yılmaz 1
1. Periyot: 25-18
Devre: 38-39
3. Periyot: 59-57
Beş faulle çıkanlar: 32.27 Dragicevic (Yeşilgiresun Belediyespor), 37.13 Carmichael, 39.06 Solomon (Muratbey Uşak)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Muratbey Uşak, Yeşilgiresun Belediyespor'u 85-82 yendi.
Bu sonuçla Muratbey Uşak, ligdeki 4. galibiyetini aldı. Yeşilgiresun Belediyespor ise 11. kez mağlup oldu.
Müsabaka Muratbey Uşak'tan Calloway'ın 2 sayılık basketiyle başladı. Rakibi karşısında ilk dakikalarda üstünlük kuran Muratbey Uşak, ilk 5 dakikayı 16-7 üstün geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve ev sahibi ekip ilk çeyreği 25-18 önde tamamladı.
İkinci periyotta karşılaşmada dengeyi sağlayan Yeşilgiresun Belediyespor, özellikle Dragicevic ile üst üste basketler bularak 15. dakikayı 30-29 önde geçti. Konuk ekip, soyunma odasına da 39-38 önde gitti.
Mücadelenin ikinci yarısına daha iyi başlayan Muratbey Uşak, Miles ve Calloway'in dış atışlarla bulduğu basketlerle 25. dakikada skoru tekrar lehine çevirdi: 47-43. Ev sahibi takım, 3. periyot sonunda 59-57 üstünlük yakaladı.
Son çeyrekte iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Konuk ekip, James ve Bynum ile hücumda sayılar bulurken, Muratbey Uşak ise Şafak Edge ile buna karşılık verdi. Karşılaşmanın 38. dakikası 78-76 Muratbey Uşak'ın üstünlüğüyle geçildi. Üstünlüğünü koruyan Muratbey Uşak, karşılaşmayı da 85-82 kazandı.
(AA)
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