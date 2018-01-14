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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde görünüm

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 22:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Ligde ilk devre Fenerbahçe Doğuş'un liderliğiyle tamamlandı - İlk yarının puan durumuna göre Türkiye Kupası'nda mücadele edecek 8 takım da belli oldu

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre, 15. hafta müsabakalarıyla sona erdi.

Ligin ilk devresini Fenerbahçe Doğuş lider tamamlarken ikinci TOFAŞ, üçüncü ise Beşiktaş Sompo Japan oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2. devre, 27-28 Ocak'ta yapılacak 16. hafta maçlarıyla başlayacak.

15. hafta sonunda oluşan puan tablosuna göre ilk 8'de yer alan takımlar Türkiye Kupası müsabakalarına katılım hakkı elde etti.

Türkiye Kupası statüsü gereği çeyrek final eşleşmeleri de ilk devrenin puan sıralamasına göre belli oldu. Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes, TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan-Banvit ve Eskişehir Basket-Darüşşafaka maçları oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçlarında alınan sonuçlar, ilk devre sonunda oluşan puan durumu ve 16. hafta maç programı şöyle:

- 15. hafta sonuçları

Banvit-Pınar Karşıyaka: 84-65

TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor: 92-52

Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece: 78-65

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş: 70-83

Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka: 65-98

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket: 100-89

Muratbey Uşak-Trabzonspor: 100-71

Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank: 76-68

- Puan durumu

STakımOGMSYİçPİçAPuan1FENERBAHÇE DOĞUŞ151321310108100282TOFAŞ151231272115900273BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN151141196113900264ESKİŞEHİR BASKET151051214119700255DARÜŞŞAFAKA15961178109900246BANVİT15961167110300247SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BASKETBOL15961155113300248ANADOLU EFES151051213119800249İSTANBUL BBSK157811761191002210GALATASARAY ODEABANK1551011891189002011DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE1551011771223002012PINAR KARŞIYAKA1551011501239002013YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR1551012021315002014TRABZONSPOR1541112891377001915MURATBEY UŞAK1531211431224001816GAZİANTEP BASKETBOL15312112212860018

Not: Anadolu Efes'in 1 puanı silindi

- 16. hafta programı

27 Ocak Cumartesi:

13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket (Cebeci)

15.15 Muratbey Uşak-Yeşilgiresun Belediyespor (Uşak Üniversitesi Ömer Halisdemir)

17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor (BJK Akatlar)

20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Sakarya)

28 Ocak Pazar:

13.00Gaziantep Basketbol-Galatasaray Odeabank (Şahinbey)

15.15 Darüşşafaka-TOFAŞ (Ayhan Şahenk)

17.00 Banvit-Fenerbahçe Doğuş (Banvit Kara Ali Acar)

19.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

(AA)

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