Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde görünüm

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre, 15. hafta müsabakalarıyla sona erdi.

Ligin ilk devresini Fenerbahçe Doğuş lider tamamlarken ikinci TOFAŞ, üçüncü ise Beşiktaş Sompo Japan oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2. devre, 27-28 Ocak'ta yapılacak 16. hafta maçlarıyla başlayacak.

15. hafta sonunda oluşan puan tablosuna göre ilk 8'de yer alan takımlar Türkiye Kupası müsabakalarına katılım hakkı elde etti.

Türkiye Kupası statüsü gereği çeyrek final eşleşmeleri de ilk devrenin puan sıralamasına göre belli oldu. Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes, TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan-Banvit ve Eskişehir Basket-Darüşşafaka maçları oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçlarında alınan sonuçlar, ilk devre sonunda oluşan puan durumu ve 16. hafta maç programı şöyle:

- 15. hafta sonuçları

Banvit-Pınar Karşıyaka: 84-65

TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor: 92-52

Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece: 78-65

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş: 70-83