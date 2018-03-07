"Tahlisiyeci ölüme giden adamdır"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı ve tahlisiye ekip başı Ahmet Sarıalioğlu, TTK tahlisiye ekibinin ülke için çok değerli olduğunu belirterek, "Tahlisiyeci herkesin ocaktan kaçtığı an, ocağa giden adamdır. Tabiri caizse ölüme giden adamdır." dedi.
Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından üniversitenin Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda düzenlenen "Zonguldak'ın gururu TTK Tahlisiye Ekibi" söyleşisinde öğrenciler tahlisiye ekibiyle bir araya geldi.
Sarıalioğlu, burada yaptığı konuşmada, TTK tahlisiye ekibinin sadece kent değil, Türkiye için çok değerli olduğunu söyledi.
Ekibin son 10 yılda ülkenin sayılı yeraltı iş kazalarında ve doğal afetlerdeki çalışmalarda yer aldığını vurgulayan Sarıalioğlu, "Tahlisiyeci olabilmek için mutlak suretle yer altında çalışmanız gerekiyor. Şu anda Türkiye'de tahlisiyeci olabilmek için bir yönetmelik yok. Tamamen bizim TTK'nin kendi iç yönergesine tabi. Bu çalışmaları hem TTK'de hem de Türkiye genelinde yapıyoruz. Yılda 3 bine yakın tahlisiyeci yetiştiriyoruz." diye konuştu.
Ahmet Sarıalioğlu, tahlisiyeciliğin ferdi değil, takım işi olduğunu dikkati çekerek, şöyle devam etti:
"Bizim tahlisiyecilerimiz son derece tecrübeli. Tahlisiyeci herkesin ocaktan kaçtığı an, ocağa giden adamdır. Tabiri caizse ölüme giden adamdır. Arkadaşların hepsi birbirleriyle kenetlenmiş vaziyettedir. Soma'ya getirmediğim arkadaşlarım bana küstü. 'Bizi niye götürmüyorsun?' diye. Bizim tahlisiyecilerimizde böyle bir birlik ve bağ var. Bizim kemik kadromuz 50 kişi. 50 kişinin kan grubu dahil maddi, manevi her şeyini, evdeki sorunlarını bilmem lazım. Yoksa ben onu kendime emanet ediyorum. Korkuyu aklınızın ucundan geçirirseniz zaten baca ağzından içeri giremezsiniz. Üslubunuzda, yüzünüzde farklı bir hareket olursa ortalık farklı yere gider. O yüzden tüm ekibin duyguları olay başladığı anda tabiri caizse sinir sistemleri çekilmek zorunda. Artık orada birlik, bütün olmak zorundayız."
- "Gerektiğinde kendilerini feda edebilecek insanlardır"
Aynı acıların bir daha yaşanmamasını temenni ettiklerini belirten Sarıalioğlu, "Yeraltındaki iş kazalarının en önemli olayı ilk bir iki saattir. Bizim amacımız bütün yeraltı işletmelerindeki tahlisiyecilerin aktif hale getirilmesi. Bunu yapabilirsek belki bir nebze olsun daha rahat, aktif bir çalışma ortamı olur." diye konuştu.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak da madencilerin gerçek kahramanlar olduğunu ifade ederek, "Gerçekten burada herhangi bir reklam amacıyla söylemiyorum. Bu işin kıyısında ve köşesinde azıcık da olsa emek verdiğim için çok iyi hissederek ve bilerek söylüyorum. Gerçek kahramanlar bunlar. Hepsi de canları pahasına başka bir canın hayatını kurtarmak adına gerektiğinde kendilerini feda edebilecek insanlardır." ifadelerini kullandı.
Etkinlik, tahlisiye ekibinin arama ve kurtarma çalışmalarındaki anılarını anlatmasının ardından sona erdi.
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