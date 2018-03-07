"Tahlisiyeci ölüme giden adamdır"

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı ve tahlisiye ekip başı Ahmet Sarıalioğlu, TTK tahlisiye ekibinin ülke için çok değerli olduğunu belirterek, "Tahlisiyeci herkesin ocaktan kaçtığı an, ocağa giden adamdır. Tabiri caizse ölüme giden adamdır." dedi.

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından üniversitenin Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda düzenlenen "Zonguldak'ın gururu TTK Tahlisiye Ekibi" söyleşisinde öğrenciler tahlisiye ekibiyle bir araya geldi.

Sarıalioğlu, burada yaptığı konuşmada, TTK tahlisiye ekibinin sadece kent değil, Türkiye için çok değerli olduğunu söyledi.

Ekibin son 10 yılda ülkenin sayılı yeraltı iş kazalarında ve doğal afetlerdeki çalışmalarda yer aldığını vurgulayan Sarıalioğlu, "Tahlisiyeci olabilmek için mutlak suretle yer altında çalışmanız gerekiyor. Şu anda Türkiye'de tahlisiyeci olabilmek için bir yönetmelik yok. Tamamen bizim TTK'nin kendi iç yönergesine tabi. Bu çalışmaları hem TTK'de hem de Türkiye genelinde yapıyoruz. Yılda 3 bine yakın tahlisiyeci yetiştiriyoruz." diye konuştu.