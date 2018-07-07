Tahliye edilen FETÖ sanığı hücre evinde yakalandı

Antalya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, hücre evinde saklandıkları iddia edilen örgütün sözde Kütahya il sorumlusunun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu çerçevede, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, haklarında yakalama kararı çıkarılanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, FETÖ'nün sözde Kütahya il sorumlusu olduğu iddia edilen D.İ, örgütte sözde Hatay il talebe mesulu olarak görev yaptığı değerlendirilen K.T. ile E.H. gözaltına alındı.
"Sadık" kod adını kullandığı öne sürülen D.İ'nin, 2015 yılı öncesinde örgütün sözde Denizli il sorumluluğu, 2015-2016 yıllarında Kütahya'da Tavşanlı ilçe sorumluluğu ve 2016-2017 yıllarında Kütahya il sorumlusu olarak görev yaptığı ve Denizli Ağır Ceza Mahkemesince arandığı öğrenildi.
"Rıdvan" kod adını kullanan K.T'nin de İzmir Sulh Ceza Hakimliğince arandığı belirtildi.
E.H'nin ise ByLock kullanıcısı olduğu davadan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine rağmen, firari örgüt mensuplarına yardım etmeyi sürdürdüğü öne sürüldü.
Aramada, sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, 12 bin 795 lira, bin 920 dolar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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