Tahliye olan Ezhel'i hayranları cezaevi önünde karşıladı (1)

Ramazan EĞRİ-Can EROK/İSTANBUL, (DHA) ŞARKILARINDA uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiası hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan rapçi Ezhel, bugün görülen davanın ilk duruşmasında beraat etti. Ezhel adı ile bilinen Sercan İpekçioğlu saat 17.00 sıralarında Maltepe Cezaevi'nden çıktı. Ezhel'i yakınları ve sevenleri karşıladı. Ezhel cezaevi önünde de açıklamalarda bulundu.
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