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Tahliye olan Ezhel'i hayranları cezaevi önünde karşıladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 18:08 | Son Güncelleme

ŞARKILARINDA uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla 10 yıla  kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan rapçi Ezhel, bugün görülen davanın ilk duruşmasında beraat etti.

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ŞARKILARINDA uyuşturucu maddeye özendirdiği iddiasıyla 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan rapçi Ezhel, bugün görülen davanın ilk duruşmasında beraat etti. Ezhel adı ile bilinen Sercan İpekçioğlu saat 17.00 sıralarında Maltepe Cezaevi'nden çıktı. Ezhel'i yakınları ve sevenleri karşıladı. Ezhel cezaevi önünde de açıklamalarda bulundu.

"BULUNDUĞUM KOĞUŞ 7 KİŞİNİN KALMASI İÇİN YAPILMIŞ, BİZ 45, 46 KİŞİYDİK"
Ezhel açıklamasında “Özgürüm, mutluyum. İçerideki koşullar kötü; mahkumlar için de zor, gardiyanların çalışma şartları da zor, bunları gözlemledim, gördüm. Yetkisini kötüye kullanan gardiyanları da gördüm. Koşullar kötü. Bulunduğum koğuş 7 kişinin kalması için yapılmış, biz 45, 46 kişiydik. Yer yatağı vardı tabii ama yerde battaniyede bile yatanlar vardı. Düzende bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Pek bir şeyler yazamadım. Çünkü bence, müzik süreci stüdyoda yapılması gereken bir şeydir. Değişik mahpushane şiirleri yazdım ama bana kalmasını tercih ederim tabii ki. Yazdıklarımı hatırlamıyorum deftere yazdım bıraktım o şekilde. Geldim bir şekilde çıktım. Ağır cezaları olan insanlar var, onlara da saygısızlık etmek istemem. İçerinin bir sesi olarak konuşmak istersem koşullar kötü. İnsanlar maalesef çok umutlanmış durumda. Biz rahat rahat yatıyorduk derken, bir takım muhabbetler çıktı. 'Biz umutlandık, ailelerimiz umutlandı' gibi söylemler var, üzgünler. İçeride gördüğüm şeylere dair söyleyeceğim bu olabilir. Onun dışında bol bol okudum. Bol bol tevekkül. Tazminat davası açmayı düşünmüyorum. 'İşte bana böyle bir haksızlık yapıldı ben de tazminat davası açayım' gibi bir şey düşünmüyorum. Ben o şikayetçi zihniyetten değilim." ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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