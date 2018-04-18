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Tahmazoğlu öğrencilerle kariyer günlerinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanko Üniversitesi öğrencileri ile Kariyer Günlerinde buluşarak öğrencilere yapılan projelerle ilgili bilgiler verdi.Sanko Üniversitesi öğrencileri öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Kariyer Günleri toplantısına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere projelerini anlatarak, tecrübelerini paylaştı.Öğrencilerimizle bir araya geliyoruzŞehrin eğitim seviyesinin yükselmesi konusunda birçok alanda önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Öğrencilerimizle bir araya gelerek onların bizlerden beklentisi ve neler yapacağımız konusunda istişarede bulunuyoruz.

Tahmazoğlu öğrencilerle kariyer günlerinde buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Sanko Üniversitesi öğrencileri ile Kariyer Günlerinde buluşarak öğrencilere yapılan projelerle ilgili bilgiler verdi.
Sanko Üniversitesi öğrencileri öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği Kariyer Günleri toplantısına katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilere projelerini anlatarak, tecrübelerini paylaştı.
Öğrencilerimizle bir araya geliyoruz
Şehrin eğitim seviyesinin yükselmesi konusunda birçok alanda önemli destekler sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Öğrencilerimizle bir araya gelerek onların bizlerden beklentisi ve neler yapacağımız konusunda istişarede bulunuyoruz. Buradaki birçok öğrencimiz insan sağlığı ile alakalı olan bölümlerde öğrenim görüyor. Çok önemli ve kutsal bir meslek için hazırlık yapıyorsunuz. Sizlere derslerinizde başarılar diliyorum” dedi.
Birçok alanda hizmet veriyoruz
Yaptığı sunumla yaptığı hizmetleri anlatan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, belediyeciliği sadece yol ve kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak park, yol, sosyal tesis ve okul gibi birçok alanda önemli hizmetlerde bulunduk, bulunmaya da devam ediyoruz. Bir şehrin imarını belediyeler yapıyor. Nereden yol geçecek, nerede park yapılacak, nerede hastane yapılacak bunları belediyeler belirliyor. Kentin bütün alt yapısını belediyeler yapıp, coğrafi kent bilgi sistemlerini kuruyor. Bunların yanı sıra temizlik ve geri dönüşüm konusunda çalışmalarımız var. Ayrıca halkın sağlığını korumak için zabıta ekiplerimizde sürekli görev başında hizmet veriyor” diye konuştu.
Başkan Mehmet Tahmazoğlu, yaptığı sunum ile projelerini anlattıktan sonra, program öğrencilerin soru ile devam etti.
Düzenlenen Kariyer Günleri toplantısına katılan Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür belgesi verdi.

Tahmazoğlu öğrencilerle kariyer günlerinde buluştu

Tahmazoğlu öğrencilerle kariyer günlerinde buluştu

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