HABER

Tahran Cuma İmamı'ndan hükümete "Ekonomik sorunları çözün" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

Tahran Cuma İmamı'ndan hükümete "Ekonomik sorunları çözün" çağrısı

İran'ın başkenti Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Muvahhidi Kirmani, hükümete halk sokaklara dökülmeden ekonomik sorunları çözme çağrısında bulundu

Geçici Tahran Cuma İmamı Kirmani, hutbesinde ülkedeki ekonomik sorunlara değindi.

Ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında bulunduğu hükümete seslenen Kirmani, "Halk ekonomik baskılar yüzünden meşru talepleri için sokaklara dökülmeden ekonomik sorunları ortadan kaldırın." dedi.

Hutbesinde ülkedeki yolsuzluk sorununa da değinen Kirmani, yargıya "yolsuzluğa karışanlar hakkında en ağır cezaların verilmesi" çağrısında bulundu.

İran'da eyalet merkezlerindeki Cuma imamları ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. Liderin eyaletteki temsilcisi konumunda olan imamlar, Hamaney'i temsilen hutbe veriyor.

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurduMeteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu
Turgutlu sağanağa teslim (2)Turgutlu sağanağa teslim (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayetullah Muvahhidi Kermani Çağrı ekonomik sorunlar hükümet İRAN

En Çok Okunan Haberler

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Sapıktan pişkin savunma! Engelli kız mahkemede sinir krizi geçirdi

Sapıktan pişkin savunma! Engelli kız mahkemede sinir krizi geçirdi

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Etek giyen kadına 'küfür etti' iddiası! İstanbul Fatih'teki olay sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci için istenen ceza belli oldu!

Dolmabahçe'de bir kez daha yol çöktü

Dolmabahçe'de bir kez daha yol çöktü

CHP'li muhalifler kaç imza topladı? Yaşar Tüzün: Kurultay için 628 imza var

CHP'li muhalifler kaç imza topladı? Yaşar Tüzün: Kurultay için 628 imza var

Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu

Meteoroloji uyardı, şiddetli yağış ve dolu İstanbul'u vurdu

ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin NATO kozu: Çıkmak yerine sistemi kilitler!

ABD'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin NATO kozu: Çıkmak yerine sistemi kilitler!

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar! Bünyamin Sürmeli ne olduğunu anlayamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.