İran'ın başkenti Tahran'ın Cuma İmamı Ayetullah Muvahhidi Kirmani, hükümete halk sokaklara dökülmeden ekonomik sorunları çözme çağrısında bulundu
Geçici Tahran Cuma İmamı Kirmani, hutbesinde ülkedeki ekonomik sorunlara değindi.
Ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında bulunduğu hükümete seslenen Kirmani, "Halk ekonomik baskılar yüzünden meşru talepleri için sokaklara dökülmeden ekonomik sorunları ortadan kaldırın." dedi.
Hutbesinde ülkedeki yolsuzluk sorununa da değinen Kirmani, yargıya "yolsuzluğa karışanlar hakkında en ağır cezaların verilmesi" çağrısında bulundu.
İran'da eyalet merkezlerindeki Cuma imamları ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. Liderin eyaletteki temsilcisi konumunda olan imamlar, Hamaney'i temsilen hutbe veriyor.
İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...
Ne yediğinize dikkat edin! 71 yaşındaki adam elini kaybetti
Ahmet Şık'a büyük şok!
42 bin yıl sonra tekrar canlandılar!
Dünyaca ünlü fast food zincirinde akılalmaz kavga: Sen benim anneme...
Yeni evli çift masraflara katlanamayınca kendi evini yaptı
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum