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Tahran Cuma İmamı'ndan yargıya "döviz" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

Tahran Cuma İmamı Ayetullah İmami Kaşani, yargıyı, ülkede yaşanan ekonomik krizde döviz, altın ve mal stoku yapanlara karşı harekete geçmeye çağırdı - Kaşani, ülkede ekonomik sorunlar yaşanırken döviz ve altın stoku yapanların da ülkeye ihanet içinde olduğunu söyledi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in temsilcisi, Tahran Cuma İmamı Ayetullah İmami Kaşani, ülkede ekonomik sorunlar yaşanırken döviz ve altın stoku yapanların ülkeye ihanet içinde olduğunu ifade etti

Kaşani, cuma hutbesinde ABD'nin İran'a karşı izlediği politikalara ve ülkedeki ekonomik sorunlara değindi.

Cuma İmamı Kaşani, ekonomik sorunlar yaşanırken döviz, altın ve mal stoku yapanların halka karşı hainlik yaptığını ifade ederek, söz konusu kişiler hakkında yargıya "harekete geçme" çağrısında bulundu.

Ekonomik savaşla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Kaşani, şunları söyledi:

"Bir grup ise bu şartlarda stokçuluk yapıyor. Bu kişilere karşı ciddi cezalar uygulanmalıdır. Vurgun ve fırsatçılık peşinde olanlara sesleniyorum. Kendinizin ve çocuklarınızın dünya ve ahiretteki yaşamlarına kara çalmayın."

ABD'nin İran'ı ekonomik baskılar uygulayarak müzakere masasına çekmeye çalıştığını ifade eden Kaşani, ABD'nin belirlediği hedefler üzerinden müzakere etmeyeceklerini dile getirdi.

İran'da eyalet merkezlerindeki Cuma imamları ülke lideri Ali Hamaney tarafından atanıyor. Liderin eyaletteki temsilcisi konumunda olan imamlar, Hamaney'i temsilen hutbe veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ayetullah İmami Kaşani İRAN

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