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Tahran ile Süleymaniye arasındaki uçuşlar yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 18:02 | Son Güncelleme

Tahran ile Süleymaniye arasındaki uçuşlar yeniden başladı

SÜLEYMANİYE (AA) - İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kenti arasında Irak merkezi hükümeti tarafından askıya alınan uçuşlar, 9 ay aradan sonra bugün yeniden başladı.

İran'ın başkenti Tahran'dan havalanan İran'ın Mahan Havayollarına ait bir yolcu uçağı, bu sabah Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'na indi.

Süleymaniye Uluslararası Havalimanı Müdürü Tahir Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IKBY'nin gayrimeşru referandumunun ardından askıya alınan uçuşların yeniden normale dönmesi için Irak merkezi hükümeti ile yoğun toplantılar yapıldığını belirtti.

Abdullah, "Uzun süre yapılan toplantılar neticesinde bugün Tahran'ın İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan yolcu uçağı Süleymaniye Havalimanı'na inmiştir." dedi.

Türkiye ile Süleymaniye arasındaki uçuşların ise henüz başlamadığını hatırlatan Abdullah, söz konusu seferlerin de yeniden başlamasını temenni ettiğini dile getirdi.

Bağdat hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül 2017'de gayrimeşru referanduma gitmesi nedeniyle, 29 Eylül'de Erbil ve Süleymaniye'deki havalimanlarına yurt dışı uçuş yasağı getirmişti.

Irak merkezi hükümetinin 20 Mart'ta IKBY'deki havalimanlarına getirdiği yurt dışı uçuş yasağını kaldırmasından sonra Süleymaniye Havalimanı'ndan ilk uluslararası uçak seferi Ürdün'ün başkenti Amman'a yapılmıştı.

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IKBY ırak İRAN Süleymaniye Süleymaniye Havaalanı Müdürü Tahir Abdullah uçak seferi

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