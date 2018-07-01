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Tahran'daki esnaf eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 19:08 | Son Güncelleme

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, esnafın eylemi sırasında polisin Tahran sokaklarında halkın malına zarar verdiğinin görüldüğü video ile ilgili soru karşısında zor anlar yaşadı

İSTANBUL (AA) - İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ekonomik sorunları protesto eden esnafın gösterileri esnasında polisin Tahran sokaklarında halkın malına zarar verdiğinin görüldüğü video ile ilgili soru karşısında zor anlar yaşadı.

Rahmani Fazli, başkent Tahran'daki İçişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, polisin camları kırdığı ve araçlara zarar verdiğinin görüldüğü kayıtlarla ilgili sorusuna, "Polis müdürüne sordum. Bazı gözaltılarda olay yerine girmek için cam kırmak gerekiyormuş." yanıtını verdi.

Bakan Rahmani Fazli, dikkatli olunması gerektiğini belirterek bazı görüntülerin güvenilir olmadığını söyledi.

Tahran milletvekilleri Mahmud Sadıki, Pervane Mafi, Suheyla Culudarzade ve İlyas Hazreti, İçişleri Bakanına hitaben yazdıkları mektupta, polislerin halkın malını tahrip etmesini eleştirmiş, olayın sorumluları hakkında gereğinin yapılmasını istemişti.

Geçen hafta ülkede doların serbest piyasada hızla yükselmesi üzerine Tahran Büyük Çarşı esnafı protestolar düzenlemiş, gösteriler birçok kente yayılmıştı.

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İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli polis Tahran

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