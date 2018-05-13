Tahran'ın yeni Belediye Başkanı Efşani oldu

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da Belediye Başkanlığı görevine reformistlere yakınlığıyla bilinen Seyyid Muhammed Ali Efşani'nin seçildiği bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran İl Meclisinin 63'üncü olağan toplantısında yapılan seçimde 21 oyun 19'unu alan Efşani, Tahran'ın yeni Belediye Başkanı oldu.
Efşani, İçişleri Bakanı tarafından onaylandıktan sonra görevine başlayacak.
Eski Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, yaklaşık 2 ay önce sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmişti.
- Seyyid Muhammed Ali Efşani kimdir?
İranlı muhalif lider Mehdi Kerrubi'nin genel başkanlığını yaptığı İtimad-i Milli Partisi Merkez Şûra Üyesi olan Seyyid Muhammed Ali Efşani, İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Efşani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ilk döneminde de Fars eyaleti valiliği görevini üstlenmişti.
Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...
Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü
Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?
Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...
Lefkoşa'da bunalıma giren liseli genç kız intihar etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum