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Tahran'ın yeni Belediye Başkanı Efşani oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 10:53 | Son Güncelleme

İran'ın başkenti Tahran'da istifa eden Necefi'nin yerine Belediye Başkanlığı görevine reformistlere yakınlığıyla bilinen Seyyid Muhammed Ali Efşani seçildi

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da Belediye Başkanlığı görevine reformistlere yakınlığıyla bilinen Seyyid Muhammed Ali Efşani'nin seçildiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Tahran İl Meclisinin 63'üncü olağan toplantısında yapılan seçimde 21 oyun 19'unu alan Efşani, Tahran'ın yeni Belediye Başkanı oldu.

Efşani, İçişleri Bakanı tarafından onaylandıktan sonra görevine başlayacak.

Eski Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi, yaklaşık 2 ay önce sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etmişti.

- Seyyid Muhammed Ali Efşani kimdir?

İranlı muhalif lider Mehdi Kerrubi'nin genel başkanlığını yaptığı İtimad-i Milli Partisi Merkez Şûra Üyesi olan Seyyid Muhammed Ali Efşani, İçişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Efşani, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ilk döneminde de Fars eyaleti valiliği görevini üstlenmişti.

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Muhammed Ali Necefi Seyyid Muhammed Ali Efşani Tahran belediye başkanlığı seçimleri

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