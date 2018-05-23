- DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK...
- TAHTAKALE'DE BAZI DÖVİZ BÜROLARI ALIM-SATIMI DURDURDU (1)
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Doların 4.92 liralık yeni rekoru Tahtakale'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. 4.92'e çıkan dolar kısa sürede tekrar 4.82'ye kadar düştü. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle buradaki bazı döviz bürolarının tabela kapattığı yani döviz alım ve satışını kısa süreli durdurduğu görüldü.
Görüntü Dökümü:
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- Tahtakale'den görüntüler
- Ayaklı Borsa'daki hareketlilik
- Döviz bürosu görüntüsü
- Kapalı döviz bürosu görüntüleri
- Detaylar
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