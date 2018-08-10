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Tahtakale'de döviz hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:16 | Son Güncelleme

 - DÖVİZDEKİ hareketlilik Tahkale'de döviz bürolarına da yansıdı.

Tahtakale'de döviz hareketliliği

Cansel KİRAZ- Can EROK- Güven USTA/İSTANBUL (DHA) - DÖVİZDEKİ hareketlilik Tahkale'de döviz bürolarına da yansıdı.
Doların 6.46 liralık yeni rekoru Tahtakale'de bulunan dövizcileri hareketlendirdi. 6.46 liraya çıkan dolar kısa süre içerisinde 5.82 liraya kadar geriledi. Bazı vatandaşlar ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmek üzere döviz bürolarına geldi.

(FOTOĞRAF)

Tahtakale'de döviz hareketliliğiTahtakale'de döviz hareketliliğiTahtakale'de döviz hareketliliğiTahtakale'de döviz hareketliliği

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