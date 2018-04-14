Tahtalı Hamam Müzesi bakanların katılımıyla açıldı

Malatya Battalgazi Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Tahtalı Hamam Müzesi, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin katılımıyla vatandaşların hizmetine açıldı.

Battalgazi Belediyesi Mehteran Takımının gösterisiyle başlayan açılışta konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ilçedeki tarihi eserlerin yüzde 90’ını ayağa kaldırdıklarını ifade etti. Tahtalı Minare Hamamının 18. yüzyılda yapıldığını belirten Gürkan, "Bugün açılışını yapacağımız hamamımız, hamam işleviyle değil de, o dönemde yaşanılan yaşantıların müze vari bir yapıyla vatandaşımıza hizmet noktası bir çalışma örneği sergiledik" dedi.

Gümrük ve Ticaret Başkanı Bülent Tüfenkci ise tarihi eserlere büyük önem verdiklerini belirterek, çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan’a teşekkür etti. Tahtalı Hamamı’nın Malatya’nın kültürel zenginliklerinin korunması bakımından çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Tüfenkci, "Aslında şehirleri şehir yapan işte böyle tarihi yapılardır. Bu yapılar şehri meydana getirdiği gibi, kendisini inşa eden o şehrin insanını da yıllar geçtikçe bu yapılar inşa eder. Medeniyetimiz sembolü olan bu yapılar, şehirlerde insan karakterinin oluşmasına da yardımcı olur. Çünkü bir şehir taşında, toprağında, caddesinde insana ve orada yaşayanlara yılların yaşanmışlıklarını taşır” şeklinde konuştu.

"Bu eseri Malatya’ya kazandıran Başkan Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ediyorum"

Tahtalı Hamam Müzesi’nin yanı başında bulunan Tahtalı Minare Camii’nin de restore edileceğini belirten Bakan Tüfenkci, "Tahtalı Hamamı’nın hemen yanında da Tahtalı Minare’yi yapmış. İşte bu Tahtalı Camii’de vakıf eseridir. Battalgazi Belediye Başkanım Tahtalı Hamamı’nı onardı, Malatya’ya kazandırdı. İnşallah bizler de hükümet olarak bu eseri yani Tahtalı Minare’yi onaracağız. Malatya’ya tekrar kazandıracağız. Bunu da inşallah Malatyalılara söz veriyoruz. 2019 programına aldırıp, bunu da hayata geçirmiş olacağız. Çünkü böyle bir eser, böyle bir camiyi hak etmiyor. Bu camide aslına uygun restorasyonu yapılarak Malatya’ya kazandırmamız lazım. Bizim şehirlerimiz ve mahallelerimiz esasında hep böyle kurulmuştur. Önce bir cami inşa etmişler, yanına bir hamam sonra etrafına evler yapılmıştır. Ben tekrar bu eseri Malatya’ya kazandıran Battalgazi Belediye Başkanım Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Malatya ve Battalgazi benim her şeyim diyeceksiniz"

Daha sonra söz alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise böylesi tarihi eserlerin ortaya çıkarılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Malatya’nın değiştiğini ve değişmeye de devam edeceğini ifade eden Bakan Fakıbaba, "Ama benim hemşehrilerimden bir istirhamım var. Ben bunu muhtar arkadaşlarıma, sivil toplum örgütlerine ve halka söylüyorum. Bu şehir benim şehrim. Ben Malatyalıyım. Malatya ve Battalgazi benim her şeyim diyeceksiniz. Bu şehirde yaşayanlar öncelikle Malatya’ya sahip çıkacaklar, zaten ondan sonra değişimler arka arkaya gelecektir. Önce Malatya bir tarım şehri idi, sonra turizm şehri oldu ve daha sonra da sağlıkta önemli ilerlemeler kaydetti. Artık Malatya şimdi ise sanayi şehri konumunda. Malatya doğunun önemli kentlerinden biridir. Bu bağlamda siz, Malatya’ya sahip çıkacaksınız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Battalgazi Belediyesi Tahtalı Hamam Müzesi’nin açılışı gerçekleştirilerek, gezildi.

Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’nde yapılan açılışa, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı ile çok sayıda davetli katıldı.

Tahtalı Hamam Müzesi bakanların katılımıyla açıldı

1 / 8 Tahtalı Hamam Müzesi bakanların katılımıyla açıldı

2 / 8 Tahtalı Hamam Müzesi bakanların katılımıyla açıldı

3 / 8 Tahtalı Hamam Müzesi bakanların katılımıyla açıldı

4 / 8 Tahtalı Hamam Müzesi bakanların katılımıyla açıldı

5 / 8 Tahtalı Hamam Müzesi bakanların katılımıyla açıldı

6 / 8 Tahtalı Hamam Müzesi bakanların katılımıyla açıldı

7 / 8 Tahtalı Hamam Müzesi bakanların katılımıyla açıldı