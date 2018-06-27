TAI dijital dönüşümde Siemens’i tercih etti

İSTANBUL (AA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Siemens PLM Software ile üretim tesisinde bütünsel bir dijital ikiz uygulaması için iş birliğine gitti. Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçlarına (İHA) ve uydulara kadar pek çok entegre havacılık sisteminin tasarım, geliştirme, modernizasyon, üretim, entegrasyon ve yaşam döngüsü desteğinde Türkiye'nin teknoloji merkezi olarak faaliyet gösteren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dijital ikiz uygulaması için Siemens PLM Software’i tercih etti. Ankara’da düzenlenen imza töreniyle Siemens ile olan iş ortaklığını 11 yıl daha uzatan TAI, Teamcenter portföyü, NX yazılımı, Simcenter çözümü ve Tecnomatix portföyü de dahil olmak üzere Siemens'in uçtan uca dijitalizasyon portföyündeki çok sayıda üründen yararlanıyor. Dijital ikiz uygulaması sayesinde karmaşık programlar daha çabuk uygulamaya alınacak, fiziksel prototip süreçleri azalacak ve ürünlerin pazara sunulma süresi önemli ölçüde kısalacak.

\ - TAI projeleri hızlı uygulanacak Dijital ikiz teknolojisi, ürün geliştirme ve üretim operasyonlarında karar alma sürecinin tüm unsurlarını ayrıntılı bir şekilde anlayabilmeyi sağlıyor. Sektörde öncü olan Siemens PLM Software ile imzalanan anlaşma, mevcut TAI projelerinin hızla uygulanmasına ve ürün verilerinin güvende tutulmasına yardımcı olacak. Aynı proje üzerinde çalışan farklı ekipler aynı veri üzerinden işlem yapabilecek. Böylece tasarım ve üretim faaliyetleri eş zamanlı yürütülerek üretim hatalarının azaltılması mümkün olacak. \ - "Verimli bir iş birliği olacağını düşünüyoruz" Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, Siemens yazılımlarını kullanarak ürünlerin dijital ikizlerini oluşturabileceklerini ve ürünlere mühendislik simülasyonları uygulayabileceklerini belirterek, “Siemens'in endüstri alanındaki altyapı birikimi sayesinde, tasarım ve üretim alanlarında verimli bir iş birliği olacağını düşünüyoruz. Günümüz piyasasında giderek karmaşıklaşan programlar, değişen müşteri öncelikleri, artan rekabet, yasal gereklilikler ve benzeri zorluklar karşısında şirketimiz inovasyonu sürdürerek başarıya ulaşabilir.” ifadelerini kullandı.

\ - TAI’ye rekabet gücünü artırma desteği Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis de Siemens, Türkiye’nin bu topraklarda 162 yıldır yürüttüğü faaliyetlerle Türkiye’nin dijital dönüşümüne sunduğu katkının önemine işaret ederek, “Bugün ülkemizde üretimin ve teknolojinin yerlileştirilmesi, ürünlerimizin katma değerinin daha da yukarıya çekilebilmesi amacıyla TAI ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden ötürü memnuniyet duyuyoruz. Dijital İkiz teknolojimiz ile Türk havacılık sektörünün önemli bir oyuncusu olan TAI’ye rekabet gücünü artırma konusunda destek olacağız.” değerlendirmesinde bulundu. Siemens PLM Software Başkanı ve CEO’su Tony Hemmelgarn ise şunları kaydetti: "Havacılık ve savunma sanayisinin önemli oyuncularından biri olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin tasarım, üretim ve sistem performansı için entegre bir dijitalizasyon portföyü çözümünün kullanılması, üretimde sistem performansının önceden test edilmesine ve doğrulanmasına yardımcı oluyor. Böylece fiziksel prototip ihtiyacı ve hata oranı azalıyor ve zamandan tasarruf ediliyor. Optimize edilmiş bir üretim süreci, TAI'nin helikopter, İHA ve uçak sattığı müşterilerine daha yenilikçi ve sağlam çözümler sunmasına yardımcı olacak.”