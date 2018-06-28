TAI ile Technocast arasında iş birliği protokolü

TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Technocast firması ile TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) arasında uçan jantı yapımı konusunda iş birliği protokolü imzalandı.
Technocast firmasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, yolcu uçağı jantı ile ilgili daha önce bir çalışma yapıldığını belirterek, "Çalışmalarımızı gözden geçireceğiz. Yolcu uçağı jantı ile ilgili daha önce bir ziyaretimiz olmuştu. Bugün de genel bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Bülent Eker de yerli ve milli yolcu uçak jantı konusunda yapılabilecek ve geliştirilecek projeler konusunda iş birliğinin sağlandığını belirtti.
Toplantıya, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürü Mehmet Özdoğan, Technocast Genel Müdürü Necat Öney, TUSAŞ yetkilisi Serkan Yalız ve diğer ilgililer katıldı.
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