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TAI, Kazakistan'da iş birliği anlaşması imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

TAI, Kazakistan'da iş birliği anlaşması imzaladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), Kazakhstan Aviation Industry (KAI) ile insansız hava aracı Anka ve yeni nesil gelişmiş eğitim uçağı Hürkuş'a yönelik iş birliğine gidecek.

TAI'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Kazakistan Silah Sistemleri ve Uzay Teknolojileri Fuarı'nda (KADEX-2018) ülkenin en büyük havacılık firması KAI ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla TAI ve KAI, Hürkuş ve Anka'nın ortak üretimi ve tedarikinde birlikte çalışmayı planladığını duyurdu. İş birliği kapsamında taraflar yürütecekleri ortak çalışmayla havacılık alanında güç birliği yaparken, Kazakistan ve Türkiye arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin gelişmesine katkıda bulunacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
ANKA hürkuş Kazakhstan Aviation Industry (KAI) kazakistan TAİ

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