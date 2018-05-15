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Taiz'de 30 Husi Yemen ordusuna teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

Taiz'de 30 Husi Yemen ordusuna teslim oldu

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz kentinde Husilerden 30 kişinin silahlarıyla Yemen ordusuna teslim olduğu bildirildi.

Taiz'deki ordu sözcüsü Albay Abdulbasit Bahr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eşruh bölgesinde 30 kişilik bir grubun etrafının çevrilmesinin ardından silahlarıyla orduya teslim olduğunu belirtti.

Bahr, söz konusu militanların İbb kentinden olduğunu, daha sonra eğitilerek Husilere katıldığını ifade etti.

Konuyla alakalı Husi tarafından açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Ülke, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Taiz Yemen

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