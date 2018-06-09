Taiz'de yönetim yanlısı güçler Husilerle çatıştı

TAİZ (AA) - Yemen'de yönetim yanlısı güçlerin, Taiz kentinde Husilerle girdikleri çatışmaların ardından kentin güney ve batısındaki bazı mevzilerde kontrolü sağladığı bildirildi.
Taiz Askeri Eksen Komutanlığına bağlı basın merkezinden yapılan açıklamada, askeri birliklerin, Husilerle Taiz'de girdiği çatışmanın ardından kentin güney ve batısındaki bazı mevzilerde denetimi ele geçirdiği kaydedildi.
Husilerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
- Kızılhaç'ın personelini Yemen'den çekmesi
Bu arada resmi haber ajansı SABA'nın, Yemen Yerel Yönetim Bakanı ve Yardım Yüksek Komitesi Başkanı Abdurrakıb Feth'e dayandırdığı habere göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC), ülkedeki çatışmalar ve alınan tehditler neticesinde çektiği ICRC personelini, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlar gereği geri göndermesi ve insani yardım faaliyetlerine kaldığı yerden devam etmesi istendi.
ICRC, önceki gün yaptığı açıklamada, bir dizi olay ve tehdide maruz kaldığı gerekçesiyle Yemen'de faaliyet gösteren 70 çalışanını bölgeden çektiğini duyurmuştu.
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