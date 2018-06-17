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Taiz'deki bazı askeri bölgeler Husilerden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 12:23 | Son Güncelleme

Taiz'deki bazı askeri bölgeler Husilerden alındı

TAİZ (AA) - Yemen ordusunun, Taiz kentinde Husilerin elinde bulunan bazı askeri bölgelerde kontrolü sağladığı bildirildi.

Yemen ordusuna ait "September Net" internet sitesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, 17. Piyade Tugayı'nın Taiz kentine bağlı Magbene ilçesindeki Dar Kasım, Asile, En-Nevbe bölgelerinin yanı sıra El-Hacer köyünün büyük bir kısmında kontrolü sağladığı belirtildi.

Ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda militanın öldüğü, 3 militanın canlı olarak ele geçirildiği, Husilere ait silah ve mühimmata el konulduğu aktarıldı.

Kurtarılan bölgelerde Husiler tarafından yerleştirilen 15'ten fazla mayının imha edildiği kaydedildi.

Yemen güçleri, 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ve limanını, Eylül 2014'ten bu yana bölgenin kontrolünü elinde bulunduran Husilerden kurtarmak için askeri operasyon başlatmıştı. Yemen hükümeti ile koalisyon güçleri, Husilerin, bazı İran silahlarını tedarik etmek için Hudeyde Limanı'nı kullandığını ifade ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Taiz Yemen

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