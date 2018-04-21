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Takibe alınan dolandırıcıya suçüstü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Aydın'da polis ekipleri, takibe aldıkları dolandırıcıyı, telefonda dolandırdıkları yaşlı kadının ziynet eşyalarını alıp kaçarken yakaladı

Aydın'da polis ekiplerince takibe alınan dolandırıcı, Yenipazar ilçesinde telefonda kendini polis olarak tanıttığı yaşlı kadının ziynet eşyalarını aldıktan sonra kaçarken yakalandı.

İhbarı değerlendiren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, telefonda dolandırıcılık yöntemiyle vatandaşların para ve ziynet eşyalarını aldığı öne sürülen M.B'yi (19) takibe aldı.

Efeler ilçesinden ticari taksiyle Yenipazar'a gittiği belirlenen M.B, bir evden çıkarken polis ekiplerince durduruldu.

Zanlının üzerinde yaklaşık 30 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B'nin telefonla ulaştığı Leyla Balcı'yı (69) dolandırdığını belirleyen polis, ziynet eşyalarını sahibine teslim etti.

- "Çay koy biz geleceğiz" dediler

Polisin takibi sonucu ziynet eşyalarına kavuşan Leyla Balcı, AA muhabirine, telefonla arayan kişilerin, kimliğinin hırsızlık yapılan bir yerde bulunduğunu söylediklerini belirtti.

Çok korktuğunu ve bu nedenle telefondaki kişilerin söylediklerini yaptığını dile getiren Balcı, şunları anlattı:

"(Evinde tabanca var mı?) diye sordular. Sonra altın ve para olup olmadığını sordular. İlk önce 'Yok, dolandırıcısınız.' dedim. Yemin ettiler. 'Dolandırıcı değiliz, emniyet müdürlüğünden arıyoruz.' dediler. Beni müdür diye birkaç kişiyle görüştürdüler. Ne diyeceğimi bilemedim. 'Sen altınları yerinden çıkar gel, onların fotoğrafı çekilecek, hırsızların çaldıklarıyla karşılaştırılacak.' dediler. Kaç altınım olduğunu sordular, söyledim. 'Hastanedeki çeteler senin kimliğini çalmışlar.' diyerek beni kandırdılar. Daha sonra ben altınları çıkarıp ortaya koydum. Birisi gelmiş kapıyı açamamış. Bana kapıyı açamadıklarını söylediler. Sonra ben gittim bahçe kapısını açtım. Bir çocuk geldi elimi öptü. Çocuk geldi altınları aldı. Sonra bana 'Çay koy biz geleceğiz.' dediler. Çocuğun eline altınları verince biraz şüphelendim. Dolandırıldığımı anlayınca aramaya fırsat kalmadan polislerin onu sokağın başında yakaladıklarını gördüm. Allah polisimizden razı olsun. Allah onlara uzun ömürler versin."

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