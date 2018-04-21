Takibe alınan dolandırıcıya suçüstü

"(Evinde tabanca var mı?) diye sordular. Sonra altın ve para olup olmadığını sordular. İlk önce 'Yok, dolandırıcısınız.' dedim. Yemin ettiler. 'Dolandırıcı değiliz, emniyet müdürlüğünden arıyoruz.' dediler. Beni müdür diye birkaç kişiyle görüştürdüler. Ne diyeceğimi bilemedim. 'Sen altınları yerinden çıkar gel, onların fotoğrafı çekilecek, hırsızların çaldıklarıyla karşılaştırılacak.' dediler. Kaç altınım olduğunu sordular, söyledim. 'Hastanedeki çeteler senin kimliğini çalmışlar.' diyerek beni kandırdılar. Daha sonra ben altınları çıkarıp ortaya koydum. Birisi gelmiş kapıyı açamamış. Bana kapıyı açamadıklarını söylediler. Sonra ben gittim bahçe kapısını açtım. Bir çocuk geldi elimi öptü. Çocuk geldi altınları aldı. Sonra bana 'Çay koy biz geleceğiz.' dediler. Çocuğun eline altınları verince biraz şüphelendim. Dolandırıldığımı anlayınca aramaya fırsat kalmadan polislerin onu sokağın başında yakaladıklarını gördüm. Allah polisimizden razı olsun. Allah onlara uzun ömürler versin."