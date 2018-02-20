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Mahkemeden skandal karar! O tacizciye tahliye çıktı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 16:49 | Son Güncelleme

Ankara'da otobüsten indikten sonra geldiği evinin önünde kendisini takip eden kişinin saldırısına uğrayan ve sosyal medyadan "tacizcimi arıyorum" çağrısı yaparak, saldırganın bulunmasını sağlayan T.C.’nin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığın tahliyesini kararlaştırdı.

Mahkemeden skandal karar! O tacizciye tahliye çıktı...

Türkiye, çocuk istismarı ve kadınların uğradıkları tacizleri konuşurken mahkemeden çok konuşulacak karar geldi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay Ankara'da yaşanmıştı. İddianameye göre, Ankara'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın, otobüsten indikten sonra evine yürümeye başladı. Bu sırada aynı otobüste bulunan Sertaç Ç. tarafından takip edilmeye başlandı. Evinin önüne gelen kadın, kapı zilini çaldığı sırada arkadan yaklaşan Sertaç Ç. kadına saldırıda bulundu. Mağdur kadın, olaydan hemen sonra sokağa bakan ev ve işyerlerindeki kamera görüntülerini toplayarak karakola gitti ve şikayetçi oldu. Ancak iddiasına göre, karakoldan, "Kaç milyonluk şehirde nasıl bulacağız?" yanıtı aldı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından "tacizcimi arıyorum" mesajını paylaşan kadın, ailesinin tedirginlik yaşadığını, annesinin, "etek giymesen" dediğini, babasının, "karakola gidip şikayetçi olacağına emin misin, boşuna uğraşma" uyarısında bulunduğunu aktardı. Buna rağmen şikayetçi olduğunu ancak sonuç alamadığını belirten kadın, elde ettiği kamera kayıtlarını sosyal medyadan paylaştı. Binlerce kez paylaşılan mesaj, sonunda polisi harekete geçirdi ve saldırgan yakalandı.

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‘BİR ANLIK GAFLET’

Kamera görüntülerinde saldırısı açık biçimde görülen Sertaç Ç. tutuklandı. Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan sanık, pişmanlıkla cezadan kurtulmaya çalıştı. Kamera görüntüleriyle eylemi sabit olan sanık, "Atılı suçlamayı kabul ediyorum. Bir anlık gafletle atılı suçu işledim. Mağduru belediye otobüsünde görmüştüm. Mağdur benden önce otobüsten indi. Otobüs hareket ettikten bir süre sonra ben de düğmeye basarak ineceğimi belirttim. Benim ve mağdurun indiği konum arası tahminen 200-300 metre. Evime kestirme yoldan gitmek için güzergahımı değiştirdiğimde yolda daha önceden tanımadığım kadını gördüm. Bir binanın ziline basıyordu. Arkasından yaklaştım elimle po.. dokundum. Ancak pişman olarak hemen olay yerinden uzaklaştım. Yaklaşık 10 gün sonra yakalandım" dedi. Mağdur kadın ise saldırganın kendisini tutarak çektiğini, bedenine dokunduğunu, bağırması üzerine komşuları "ne oluyor" diye bağırınca sanığın kaçtığını anlattı.

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BÖYLE GİYİNİRSEN

Sanığın savunmasının aksine yakınları duruşma çıkışında genç kadına hakarette bulunarak, "Böyle o.. gibi giyinirsen başına bunlar gelir" dedi. Duruşma salonu çıkışında adliye polisi ile çevik kuvvet polisinin bulunmasına, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyelerinin uyarısına rağmen hakarette bulunanlara işlem yapılmadı. Polis, "ben duymadım" diyerek, tutanak düzenlemedi.

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TAKIM ELBİSE İLE GELDİ, İNDİRİM TAHLİYE

Milliyet'in haberine göre Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme, suçla ilgisi olmadığı gerekçesiyle Kadın Meclisleri ve platformun davaya katılma talebini reddetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının en üst sınırdan ceza verilmesi talebine rağmen mahkeme, üst sınırı 5 yıl olan sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı suçundan hakkında dava açılan sanığa 2 yıl ceza verdi. Bu cezada takdir indirimi yapan mahkeme; 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırdığı sanığın cezası için "hükmün açıklanmasının geriye bırakılması" kararı aldı. Böylece ceza 5 yıllığına ertelendi. Mahkeme, sanığın tahliyesini de kararlaştırdı.

Kadın Meclisleri bileşenlerinden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun Temsilcisi Ayşen Ece Kavas, "Sanık yine takım elbiseyle geldi ve 'pişmanım' dedi. İndirimler uygulandığı sürece bu saldırılar devam ediyor. Zaten dava basit cinsel saldırıdan açılmıştı ve mahkeme de bu suçun alt sınırından ceza vererek indirim uyguladı. Bu sadece şiddetin önünü açar. Ancak arkadaşımızın mücadelesiyle bu dava açıldı. Bütün kadınlara bu durum örnek olmalı. Kadınlar şikayetten vazgeçmesinler. Mücadeleyi sürdürecek ve her türlü şiddeti bitireceğiz. Bu mücadeleyi idam, hadım gibi tartışmalar olmadan da yasal süreçleri etkin işleterek yürütebiliriz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Takım Elbise taciz

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Hırsızlık yap, eroin sat, tecavüz et, insan öldür bunların hepsiyle bir takım elbise giyip pişmanım de kurtul amaaa siyasete sakın bulaşma ağızını açsan 5 yıldan başlıyor . Mahkeme çıkışı kadına böyle o.. gibi giyinirsen olacağı budur diyenlere şöyle bir sözüm var siz oruspu çocuğu olmasaydınız böyle bir durumu konuşmuyor olacaktık.
Alın size Adalet !!!
hapishanelerde bunları doyuracak ekonomiye bile sahip değiliz artık. o yüzden serbest bırakıyorlar
hakime sormak lazım olayı yaşayan senin kızın olsaydı bu kararı verebilir miydin?
@gurkanozselcuk bnce verirdi çünkü hukuk objktifdir degilmi?
Ne biçim adalet illa tecavüz edip öldürmesi mi lazım ceza alması için gerçi yapanlar bile dışarda elini kolunu sallayarak geziyor. Biz ise sadece Allah belasını versin demekle yetinebiliyoruz. Acilen adalet işleyişinin düzeltilmesi lazım Artık evimizde bile rahat oturamıyoruz.
SANIRIM BU GİDİŞLE HER KEZ KENDİ ADALETİNİ KENDİ ARAYACAK
bu mahkemeler artik aklimizla alay etmeye basladi..
hiç merak etmeyin tacizcilerin tecavüzcülerin hırsızların hainlerin sonu ne olacak diye akp olduğu sürece son süratle devam edecek herkes kendi işini kendisi görecek artık yapacak bir şey yok
Hakimin kızına yapılsa idi. Gene serbest bırakırmıydı acaba ?
ileri ampül adaleti bu ampül ler gelmeden önce de ağır aksak giden bir adalet mekanizması vardı ancak ampuller hepsini yıktı
5 yıldan bir yıl sekiz ay ceza ye sonra ertele 5 yıllığına iyide sormazlarmı chp li millet vekili enis bey neden içeride hala diye
Sapığın yakınlarını tanımak isterdim
adaletin bittiği yerde Anarşi baslar. Bir zamanlar bu işler bu ulkede cok nadır de olsa vardı, artık alenen yapılıyor. Cunku ıktıdar bununla ılgılı ne kanun cıkarıyor ne de mahkemeler ceza verıyor. Bundan cesaretle hergun gundem bellı.
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