Mahkemeden skandal karar! O tacizciye tahliye çıktı...

Türkiye, çocuk istismarı ve kadınların uğradıkları tacizleri konuşurken mahkemeden çok konuşulacak karar geldi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay Ankara'da yaşanmıştı. İddianameye göre, Ankara'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kadın, otobüsten indikten sonra evine yürümeye başladı. Bu sırada aynı otobüste bulunan Sertaç Ç. tarafından takip edilmeye başlandı. Evinin önüne gelen kadın, kapı zilini çaldığı sırada arkadan yaklaşan Sertaç Ç. kadına saldırıda bulundu. Mağdur kadın, olaydan hemen sonra sokağa bakan ev ve işyerlerindeki kamera görüntülerini toplayarak karakola gitti ve şikayetçi oldu. Ancak iddiasına göre, karakoldan, "Kaç milyonluk şehirde nasıl bulacağız?" yanıtı aldı. Bunun üzerine sosyal medya hesabından "tacizcimi arıyorum" mesajını paylaşan kadın, ailesinin tedirginlik yaşadığını, annesinin, "etek giymesen" dediğini, babasının, "karakola gidip şikayetçi olacağına emin misin, boşuna uğraşma" uyarısında bulunduğunu aktardı. Buna rağmen şikayetçi olduğunu ancak sonuç alamadığını belirten kadın, elde ettiği kamera kayıtlarını sosyal medyadan paylaştı. Binlerce kez paylaşılan mesaj, sonunda polisi harekete geçirdi ve saldırgan yakalandı.

Kamera görüntülerinde saldırısı açık biçimde görülen Sertaç Ç. tutuklandı. Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunma yapan sanık, pişmanlıkla cezadan kurtulmaya çalıştı. Kamera görüntüleriyle eylemi sabit olan sanık, "Atılı suçlamayı kabul ediyorum. Bir anlık gafletle atılı suçu işledim. Mağduru belediye otobüsünde görmüştüm. Mağdur benden önce otobüsten indi. Otobüs hareket ettikten bir süre sonra ben de düğmeye basarak ineceğimi belirttim. Benim ve mağdurun indiği konum arası tahminen 200-300 metre. Evime kestirme yoldan gitmek için güzergahımı değiştirdiğimde yolda daha önceden tanımadığım kadını gördüm. Bir binanın ziline basıyordu. Arkasından yaklaştım elimle po.. dokundum. Ancak pişman olarak hemen olay yerinden uzaklaştım. Yaklaşık 10 gün sonra yakalandım" dedi. Mağdur kadın ise saldırganın kendisini tutarak çektiğini, bedenine dokunduğunu, bağırması üzerine komşuları "ne oluyor" diye bağırınca sanığın kaçtığını anlattı.

Sanığın savunmasının aksine yakınları duruşma çıkışında genç kadına hakarette bulunarak, "Böyle o.. gibi giyinirsen başına bunlar gelir" dedi. Duruşma salonu çıkışında adliye polisi ile çevik kuvvet polisinin bulunmasına, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyelerinin uyarısına rağmen hakarette bulunanlara işlem yapılmadı. Polis, "ben duymadım" diyerek, tutanak düzenlemedi.

TAKIM ELBİSE İLE GELDİ, İNDİRİM TAHLİYE

Milliyet'in haberine göre Ankara 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün davanın karar duruşması yapıldı. Mahkeme, suçla ilgisi olmadığı gerekçesiyle Kadın Meclisleri ve platformun davaya katılma talebini reddetti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatının en üst sınırdan ceza verilmesi talebine rağmen mahkeme, üst sınırı 5 yıl olan sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı suçundan hakkında dava açılan sanığa 2 yıl ceza verdi. Bu cezada takdir indirimi yapan mahkeme; 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırdığı sanığın cezası için "hükmün açıklanmasının geriye bırakılması" kararı aldı. Böylece ceza 5 yıllığına ertelendi. Mahkeme, sanığın tahliyesini de kararlaştırdı.