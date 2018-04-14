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Takım elbiseyle çay servisi yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:12 | Son Güncelleme

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan memur emeklisi Dursun Nalçak, yıllardan bu yana sürdürdüğü takım elbise giyip kravat takma alışkanlığını 5 yıldır işlettiği babadan kalma çay ocağında da sürdürüyor - Nalçak: "Takım elbise alışkanlığım memuriyetimden beri devam ediyor. Emekli olduktan sonra da sürdürüyorum. Belde halkımız da memnun. O yüzden takım elbiseden vazgeçemiyorum"

EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan ve emekli olduktan sonra çay ocağı işletmeye başlayan Dursun Nalçak, çay ocağında da takım elbise giyip kravat takmasıyla dikkati çekiyor.

Tokat Devlet Hastanesinde yıllarca memur olarak görev yaptıktan sonra 2013 yılında emekli olan Nalçak, Niksar ilçesine bağlı Gökçeli beldesinde yerleşti. Burada babadan kalma çay ocağını işletmeye başlayan Nalçak, memurluğu dönemindeki takım elbise giyip kravat takma alışkanlığından vazgeçmedi. İş yerine gelen müşterilerini kapıda karşılayan Nalçak, nezaketiyle ve temizlik anlayışıyla vatandaşların beğenisini kazandı.

Nalçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, giyimine her zaman önem verdiğini söyledi.

Memurluk hayatında 26 yıl boyunca takım elbise giydiğine işaret eden Nalçak, "Babam beldede yıllarca çaycılık yaptı. Ben babamdan sonra burayı çalıştırmaya başlayınca kravatlı, takım elbiseli olarak devam ettim. Halkımız da beni böyle gördü. Gelip burada çaylarını içiyorlar, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz." dedi.

Çay ocağına gelenleri kapıda karşılayıp "Hoş geldiniz, Dursun Bey'in mekanı" dediğini aktaran Nalçak, müşterilerinin bundan mutluluk duyduğunu belirtti.

İnsanların kendisini böyle görmekten hoşlandığını anlatan Nalçak, şöyle dedi:

"Kravatlı, takım elbiseli olarak milletimize hizmet etmekten gurur duyuyorum. Halkımız bunu beğeni ile karşıladı. Bunu böyle devam ettirmek istiyorum. Eskiden her takımıma göre kravatım olurdu. Benim takım elbise alışkanlığım memuriyetimden beni devam ediyor. Emekli olduktan sonra da sürdürüyorum. Belde halkımız da memnun. O yüzden takım elbiseden vazgeçemiyorum."

Yenimahalle Mahallesi Muhtarı Ercan Yeriş, çay ocağı işleten bir kişinin takım elbise giymesinin güzel bir davranış olduğunu belirterek, "Takım elbiseli çay ocağı işleten bir kişi ile ilk defa karşılaşıyoruz. İlk başlarda biraz şaşırdık ama artık alıştık." ifadesini kullandı.

Belde sakinlerinden Muammer Başeren de Nalçak'ın gençliğinden beri giyimine özen gösterdiğini, bunun da güzel bir davranış olduğunu söyledi.

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