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Takma saç ve bıyıklı soyguncu yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 14:38 | Son Güncelleme

Takma saç, bıyık ve sakalla marketlerden silahlı soygun yaptığı öne sürülen kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı - Marketlerdeki soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı

Sakarya'da marketlere takma saç, bıyık ve sakalla girerek silahlı soygun yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ve Serdivan ilçesindeki 5 marketten gasp yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Marketlerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheli M.F.A'yı teşhis etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve motosikletinde yapılan aramalarda, takma saç, sakal, bıyık ve güneş gözlüğünün yanı sıra marketlerden aldığı yaklaşık 20 bin lira, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 ruhsatsız tüfekle değişik çaplarda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.F.A, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, marketlerdeki hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde markette takma saç, bıyık ve sakalın yanı sıra güneş gözlüğü kullanarak gezen şüphelinin kasiyere silahını göstererek para aldığı anlar yer alıyor.

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gasp sakarya silahlı soygun

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