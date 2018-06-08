Taksi aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de taksinin yol ayırımındaki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü ile yolcu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Atatürk Havalimanı Caddesi'nde seyir halindeki Hasan Vural'ın kullandığı 34 TDR 54 plakalı taksi, İstanbul Fuar Merkezi ile Atatürk Havalimanı yol ayırımında sürücünün hangi yöne gideceği konusunda kararsız kalması üzerine aydınlatma direğine çarptı.
Çarpanın etkisiyle aydınlatma direği kaldırımın üzerine devrildi. Kazada, sürücü Hasan Vural ile takside bulunan yolcu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.
Kaza nedeniyle Atatürk Havalimanı istikametinde trafik akışı bir süre aksadı.
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