Taksi durağının elektriğini güneşten sağlıyor

Türkiye'nin güneşlenme süresi bakımından en önde gelen şehirlerinden olan Kayseri'de 20 yıldır taksicilik yapan Şükrü Gülenay, Merkez Kocasinan İlçesi Yenimahalle, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerinde yer alan taksi durağında 15 gündür elektrik ihtiyacını çaıya kurduğu güneş paneliyle sağlıyor. Şükrü Gülenay, "4 yıllık çabalarımız sonucunda durak izni alabildik. Kendi çabamızla durağımızı bu hale getirdik. Bu süreçte elektrik sıkıntımız oluyordu. İşlerimiz genellikle akşam olduğu için elektriğe ihtiyacımız haliyle fazla oluyordu. Ama, bir türlü elektrik aboneliği alamadık. Ben de en son çare kendi elektriğimi kendim üretmeye karar verdim" dedi.

Taksi durağının havaalanı yolu üzerinde olmasına dikkat çeken ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hayran olduğunu söyleyen Gülenay, "Taksi durağımız, Kayseri'ye gelen bir çok protokol üyesinin geçiş güzergahında, yıllardır Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı durağımda ağırlamak istiyorum. Bu, bir türlü kısmet olmadı ama, inşallah bir gün hayal ettiğim şey gerçek olur ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a durağımda çay-kahve ikram ederim. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanımızın posterini, havaalanından geliş istikameti yönüne astım. Hem o hainlere karşı tepkimi dile getirmek hem de Recep Tayyip Erdoğan'a destek ve sevgimi göstermek istedim. Elektrik sistemini devreye aldıktan sonra ise posteri led lamba ile aydınlattım'' dedi.

'SICAK SU AMACIYLA GÜNEŞ ENERJİSİ TAKTIRDIM SANDILAR'

Şükrü Gülenay, kurduğu sistemin maliyetinden de bahsederek, "Bizim kurmuş olduğumuz sistem piyasadaki gibi paket bir sistem değil. Biz toplama diye tabir edilen şekilde bu sistemi kurduk ve böylelikle mevcut panellere nazaran daha düşük bir maliyete bu sistemi devreye aldık. Güneş enerjisinden elektrik üretmeye başladığım günden bu yana çevremden ilginç tepkiler aldım. Bu sistemi bilen vatandaşlar tarafından çok sayıda tebrik alıyorum. Bazı vatandaşlar ise güneş panelinin işlevini bilmediğinden ilginç tepkiler veriyor. Meraklı kişiler çok oluyor. ‘Bunu neden taktın, bu ne işe yarıyor' diyenler de oldu. Hatta birkaç kişi de bu sistemi sıcak su amacıyla çatılarda yaygın olarak kullanılan güneş enerjisi sandı" diye konuştu.

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