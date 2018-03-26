Taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu Yeniköy mevkisi İzmit istikametine seyreden Osman Akgündüz'ün kullandığı 41 T 6002 plakalı taksi ile Sinan Karaduman idaresindeki 41 H 4288 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Sürüklenen otomobil, bir akaryakıt istasyonunun duvarına vurarak, taksi de yaklaşık 50 metre ileride orta refüje çarparak durabildi.

Kazada sürücü Karaduman ile yanındaki Burak Gürlük yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gölcük Devlet Hastanesi ile İzmit'teki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunun İzmit istikametinde araç kuyruğu oluştu.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.