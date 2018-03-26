Taksi ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu Yeniköy mevkisi İzmit istikametine seyreden Osman Akgündüz'ün kullandığı 41 T 6002 plakalı taksi ile Sinan Karaduman idaresindeki 41 H 4288 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Sürüklenen otomobil, bir akaryakıt istasyonunun duvarına vurarak, taksi de yaklaşık 50 metre ileride orta refüje çarparak durabildi.
Kazada sürücü Karaduman ile yanındaki Burak Gürlük yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gölcük Devlet Hastanesi ile İzmit'teki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunun İzmit istikametinde araç kuyruğu oluştu.
Kaza yapan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.
Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!
Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı
İstanbul'daki vapurda ortalık karıştı: Bunlar misyoner
İstanbul'da korku dolu dakikalar! Böyle izlediler
MEB'den milyonları ilgilendiren açıklama! Liselere kayıtlar nasıl olacak?
Çin'den dünyaya çağrı!
Sır perdesi aydınlandı! Altından 'Kim' çıktı
Canlı yayında göğüslerine bakmamak için kendileriyle mücadele ettiler!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum