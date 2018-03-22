Taksi Şoförlerine Eğitim

Antalya’da taksi şoförlerine yönelik "Turizmde Yol Güvenliği Taksi Şoförleri Eğitimi" verildi. Antalya Valiliği öncülüğünde Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (AESOB) ev sahipliğinde "Turizmde Yol Güvenliği Taksi Şoförleri Eğitimi" toplantısı Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Taksi şoförlerine ilkyardım, kişisel ve iş ortamı hijyeni, beden dili ve iletişim, trafik ve araçlarda yangın söndürme konularında eğitim verildi. Eğitimde Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, taksi şoförlerinin turizm sürecinde oldukça önemli olduğunu belirterek, “2017’de yapılan çalışmalar neticesinde turist sayısını 10 milyonun üzerine çıkardık. 2018 hedefimiz ise turist sayısını 15 milyonun üzerine çıkarmak. Dolayısıyla burada tüm esnaflarımıza da büyük bir iş düşüyor. Bir turist şehrimize geldiğinde onu karşılayan ve memleketlerine dönerken uğurlayan taksi şoförlerimiz. Sizler şehrimizi temsil etmede oldukça önemlisiniz. Bu sebeple bu eğitimlerin çok faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

Dere: “Esnaf bir şehrin vitrinidir”

Esnafın, bir şehrin vitrini olduğunu belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, turizm sezonu öncesi esnaflara yönelik eğitim ve değerlendirme toplantılarının devam edeceğini belirterek, “Geçtiğimiz ay içerisinde Valimiz Münir Karaloğlu başkanlığında turizm paydaşlarının katıldığı bir toplantıya biz de katıldık ve Valimiz turizm alanındaki sorun ve talepleri tek tek dinledi. Bizlere esnaflarımız konusunda özellikle ulaşım alanında hem eğitim hem de değerlendirme toplantıları yapmamızı önerdi. Turizmde verimliliği arttırmak ve bilgilerimizi tazelemek amacıyla da özellikle turizmin yoğun olduğu bölgelerde faaliyet gösteren taksici esnafımıza yönelik bu toplantıyı organize ettik. Taksici esnaflarımız şehrimize gelen yerli veya yabancı turistlerle en çok muhatap olan meslek kollarımızdan biri ve tüm esnaflarımız aslında şehrimizin birer vitrini. Dolayısıyla kazancımızı arttırmak, şehrimizi iyi bir şekilde temsil etmek ve hemşerilerimizin refah seviyesini arttırmak adına işimizi düzgün yapmamız gerekiyor ve bu gibi toplantılarla bilgilerimizi tazelememiz gerekiyor.”

Nisan ayında ikinci bir toplantı daha gerçekleştireceklerini belirten Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise, “Taksici arkadaşlarımızın kendini geliştirebilmesi adına bu eğitimlere katılması oldukça önemli. Bizler akşama kadar vatandaşla birebir muhatap olan esnaflarız ve mesleki anlamda her gün kendimizi yenilememiz gerekiyor. İnşallah gerekli düzenlemelerle ve bugünkü gibi sosyal faaliyetlerle daha iyi noktalara geleceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Toplantı eğitim sunumlarının ardından AESOB Hizmet Binası bahçesinde yapılan uygulamalı yangın söndürme eğitimiyle sonra erdi.