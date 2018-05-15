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Taksici, aracında unutulan para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 02:27 | Son Güncelleme

TAKSİ şoförü,  aracında unutulan içi yüklü miktarda para ve ziynet eşyası dolu çantayı müşterinin peşine düşerek çantayı sahibine teslim etti.

Taksici, aracında unutulan para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) TAKSİ şoförü, aracında unutulan içi yüklü miktarda para ve ziynet eşyası dolu çantayı müşterinin peşine düşerek çantayı sahibine teslim etti.

Taksim'den akşam saatlerinde yolcu alan taksici Cihat Güzeler, yolcusu Elvan Kölan'ı Nişantaşı'nda Av. Süreyya Ağaoğlu Sokağı'na bıraktı. Aracına Kölan'dan sonra binen diğer yolcu arka koltukta çantayı görerek şoförü uyardı. Çantanın içine bakan Güzeler, çantanın içinde yüklü miktarda para, ziynet eşyası, kimlik ve kredi kartlarının olduğunu gördü. Sosyal medya hesaplarından çantayı unutan Elvan Kölan'a ulaşmaya çalışan taksici, Kölan'ı bıraktığı sokağa tekrar gitti. Etraftaki bütün apartmanların zilini çalıp, kadını bulmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir yakını çantanın Kölan'a ait olduğunu tespit etti. Çantasının peşine düşüp polise haber veren kadın arkadaşının haber vermesi üzerine beraberindeki polislerle taksicinin yanına geldi.

Taksici Güzeler, çantayı sahibine teslim ederek, “Mutlu ve huzurluyum vatandaşlık görevimi yaptığımı düşünüyorum. Bu olayın millete örnek olmasını diliyorum. İnşallah her taksici benim gibi olur" dedi. Saatler sonra çantasını teslim alan kadın ve oğlu taksi şoförüne duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
(FOTOĞRAFLI)

Taksici, aracında unutulan para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim ettiTaksici, aracında unutulan para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim ettiTaksici, aracında unutulan para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim ettiTaksici, aracında unutulan para ve ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim etti

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