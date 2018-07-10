TAKSİCİ DEHŞETİNE 1 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI (1)

Haber: Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA

Ümraniye'de tartıştığı Canan Ay'ı darp ederek hakarette bulunduğu iddiası ile tutuklu yargılanan taksi şoförü Şenol Göktürkoğlu, "Kasten basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından toplam 1 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Göktürkoğlu karar ile birlikte tahliye edildi.

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