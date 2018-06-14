HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

- TAKSİCİ DEHŞETİNE 3 YIL 4 AYA KADAR HAPİS  İSTEMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:38 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, DHA  Ümraniye'de yoldan geçen Canan Ay'ı darp eden ve hakarette bulunan taksici Şenol Göktürkoğlu hakkında, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, DHA
Ümraniye'de yoldan geçen Canan Ay'ı darp eden ve hakarette bulunan taksici Şenol Göktürkoğlu hakkında, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ümraniye'de 21 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda taksici Şenol Göktürkoğlu (33) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Canan Ay'ın olay tarihinde kız kardeşi ile birlikte yolda yürürken yolda geçen taksi sürücüsü Şenol Göktürkoğlu'nun sözlü hakaretine maruz kaldığı belirtiliyor.
Bunun üzerine tarafların tartıştığı bilgisine yer verilen iddianamede, taksiden inen şüpheli Şenol Göktürkoğlu'nun müşteki Canan Ay'ı yumruk ve kafa atmak suretiyle darp ettiği, arbede sırasında müşteki Ay'ın açık olan taksinin kapısından içeri girdiği, araca binen şüphelinin aracı hareket ettirdiği, bir müddet sonra da durarak müştekiyi ayaklarından tutup çekmek suretiyle aracın dışına attığı belirtildi.
Müşteki Canan Ay'ın olay nedeniyle basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte yaralandığı belirtilen iddianamede, şüphelinin, "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 7 ay 15 günden 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
Göktürkoğlu, bu soruşturma kapsamında 23 Mayıs 2018 tarihinde tutuklanmıştı. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

Görüntü Dökümü:
---------------
-Olayla ilgili görüntüler

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)
İki kaburga arasından gerçekleştirilen ameliyat ile sağlığına kavuştuİki kaburga arasından gerçekleştirilen ameliyat ile sağlığına kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Kulisleri karıştıran 'MHP'li bakan' çıkışı

Kulisleri karıştıran 'MHP'li bakan' çıkışı

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

Survivor'dan kim gitti? Bireysel oyunlara dönen Survivor'da bu hafta kim elendi?

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in ismi üst geçide verildi

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

24 Haziran seçimleri öncesi şok etkisi yaratacak anket sonucu!

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması

Diğer Haberler
Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

Adil Öksüz'ün eşi ABD'de görüntülendi

Ramazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimli

Ramazan Bayramı mesajları 2018 - En güncel, en özel bayram mesajları resimli

İzmir'de okul servisinde cinsel taciz

İzmir'de okul servisinde cinsel taciz

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Türkiye geneli il il bayram namazı vakitleri (Ramazan bayramı 2018)

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Sansalyonel eylem hazırlığındaydılar

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Sansalyonel eylem hazırlığındaydılar

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması: Mutabakat sağlandı

TSK'dan son dakika Münbiç açıklaması: Mutabakat sağlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.