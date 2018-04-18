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Taksici, engelli kadına kabusu yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:51 | Son Güncelleme

Antalya'da taksi sürücüsü N.A., aracına aldığı zihinsel engelli B.Ç.'ye ormanlık alanda cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Taksici, engelli kadına kabusu yaşattı

Aksu ilçesi Isparta karayolu üzerindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda yüzde 65 zihinsel engelli B.Ç.'yi taksisine alan N.A., nereye gideceğini sordu. Genç kadının 'Afyon'a gideceğim' demesi üzerine mesafenin uzak olduğu söyleyen N.A., iddiaya göre 'Ben seni başka bir yere götüreyim' dedi. B.Ç.'yi yaklaşık 3 saat gezdiren N.A., daha sonra Isparta yolundaki ormanlık alanda aracı park etti. Aracın arka koltuğuna geçen N.A., B.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu. Daha sonra genç kadını kent merkezine bırakan N.A., kayıplara karıştı.
İlerleyen saatlerde evine giden B.Ç., durumu annesi Y.Y.'ye anlattı. Olay sonrası polise giden anne, taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Avukat ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan B.Ç. de polise başından geçenleri anlattı.

İhbar üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Polis, şüpheliyi yakalamak için aynı marka ve model 436 araç üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından olayın şüphelisi olduğu tespit edilen N.A. gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde zorla ilişkiye girmediğini ileri süren N.A., 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürr

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Anahtar Kelimeler:
taksici Antalya

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Toprak bile kabul etmeyecek seni sapık . Allah korkusu da yok sende bir de müslümanım diye gezersin. İnşallah hakettiğin cezayı alırsın.
uber her ilde olmalı
uber guvenlik demek
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