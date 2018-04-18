Aksu ilçesi Isparta karayolu üzerindeki ormanlık alanda meydana gelen olayda yüzde 65 zihinsel engelli B.Ç.'yi taksisine alan N.A., nereye gideceğini sordu. Genç kadının 'Afyon'a gideceğim' demesi üzerine mesafenin uzak olduğu söyleyen N.A., iddiaya göre 'Ben seni başka bir yere götüreyim' dedi. B.Ç.'yi yaklaşık 3 saat gezdiren N.A., daha sonra Isparta yolundaki ormanlık alanda aracı park etti. Aracın arka koltuğuna geçen N.A., B.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu. Daha sonra genç kadını kent merkezine bırakan N.A., kayıplara karıştı.
İlerleyen saatlerde evine giden B.Ç., durumu annesi Y.Y.'ye anlattı. Olay sonrası polise giden anne, taksi sürücüsünden şikayetçi oldu. Avukat ve psikolog eşliğinde ifadesi alınan B.Ç. de polise başından geçenleri anlattı.
İhbar üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Polis, şüpheliyi yakalamak için aynı marka ve model 436 araç üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından olayın şüphelisi olduğu tespit edilen N.A. gözaltına alındı. Polise verdiği ifadesinde zorla ilişkiye girmediğini ileri süren N.A., 'cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürr
Silahlı saldırıya uğrayan Mutlu Kaya'nın son hali...
Son dakika! ABD'nin Rusya kararı belli oldu
Taksici, engelli kadına kabusu yaşattı
Bahçeli için 'barajı geçsin anırırım' diyen Yaşar Okuyan'a Ülkü Ocakları'ndan sert yanıt
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türk Büyükelçi Turgut Kural'ın hayatını kaybettiğini duyurdu
Tecavüzcüyü timsaha yem ettiler
Bu fotoğraf oğlunu çıldırttı: Kapat şu göğüslerini
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Okuyucu Yorumları 3 yorum