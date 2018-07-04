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Taksici isyan etti, arabadan indi: Devlet düşmanlarını arabama almam

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 10:39 | Son Güncelleme

Kabataş’ta alkolün etkisindeki şahıs ortalığı birbirine kattı. Polis ve sağlık ekiplerinin müdahale ederek güçlükle zapt etmeye çalıştığı şahıs, bindiği takside devlete küfür edince çileden çıkan taksici araçtan inerek polis ekiplerine, “Ben devlet düşmanlarını arabama almam” dedi.

Olay, dün saat 10.45 sıralarında Beyoğlu Kabataş Meclis-i Mebusan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkolün etkisindeki şahıs, cadde üzerinde bağırarak vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı ekipler, alkollü şahıs ile konuşarak zapt etmeye çalıştı. Burnundan kan akan şahıs için gelen sağlık ekipleri de onu araca aldı. Ancak burada da taşkınlık çıkartan şahıs ardından araçtan indi.

KÜFÜRLER SAVURARAK TAKSİYE BİNDİ

Şahıs bir süre de burada polis ekipleriyle tartıştı. Kendinde olmadığı için müdahale etmeyerek, sakince zapt etmeye çalışan polisten uzaklaşan şahıs bu kez de küfür etmeye başladı. Devlete küfürler eden şahıs ardından çağrılan taksiye bindi. Ancak şahıs burada da rahat durmayarak küfür etmeye devam etti. Bunun üzerine duruma sinirlenen taksici araçtan inerek polis ekiplerine yanına geldi.

“SİZ Mİ MÜDAHALE EDECEKSİNİZ BEN Mİ EDEYİM?”

Ekiplerin yanına gelen taksici sinirlenerek onlara, “Siz mi müdahale edeceksiniz ben mi edeyim?” dedi. Polisin, “Kendinde değil sarhoş” demesi üzerine daha da sinirlenen taksici, “Ben devlet düşmanlarını arabama almam, bunu indirin” diye karşılık verdi. Taksici ile polisin kısa süreli tartışmasının ardından şahıs vatandaşlar tarafından araçtan indirildi. Şahıs inerken de araca tekme attı. Bölgeden uzaklaştırılan şahıs ardından kayıplara karıştı. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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