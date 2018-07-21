Taksiciden UBER sürücüsüne sopalı tehdit

İSTANBUL,(DHA)- ŞİŞLİ'de bir taksi şoförü, UBER sürücüsünün yolunu keserek, elindeki sopasıyla tehdit etti. O anlar araçta bulunan Arap turistler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, dün Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre aracına aldığı Arap turistlerle seyir halinde olan UBER sürücüsünün önünü kesen taksici elindeki sopayla aracın camına vurarak, tehditler savurdu. O anlarda araçta bulunan Arap turistler telefonları ile kayda girdi. Görüntülerde aracın yanına yaklaşan taksici elindeki sopayla cama vurarak," Araca niye vuruyorsun? Git, kimi çağırıyorsan çağır. Ben cezaevinde senin gibilere çorap giydiriyorum" diyor. Turistler taksinin plakasını alırken, araç buradan hızla uzaklaşıyor.
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