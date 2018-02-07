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Taksiciler Afrin için kan verdi

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

İstanbul’da bulunan yaklaşık bin taksici önce Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı konvoy yaptı, daha sonra kan verdi.Taksiciler, gece 23.00 saatlerindne Büyükdere Caddesi’nde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtikten sonra Kadıköy Meydan’da bulunan Kızılay Kan Merkezi’ne geldi.

Taksiciler Afrin için kan verdi

İstanbul’da bulunan yaklaşık bin taksici önce Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı konvoy yaptı, daha sonra kan verdi.
Taksiciler, gece 23.00 saatlerindne Büyükdere Caddesi’nde toplanan yaklaşık bin kişilik grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçtikten sonra Kadıköy Meydan’da bulunan Kızılay Kan Merkezi’ne geldi. Burada İstiklal Marşı okunduktan sonra taksiciler sırayla kan verdi.
Başkan Duman “Asker için kanımızı, vatan için canımız”
Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek “Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin çetin uğraşlar verdiği ve gece gündüz demeden yürüttüğü operasyon ve harekatlarda bizde Birleşik Taksi Şoförleri Derneği olarak vatan millet sevdasına katkı sağlamak ve dikkat çekmek adına ‘Asker için kanımızı, vatan için canımız’ sloganı adı altında kan bağışında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.
Kan veren gönüllü taksicilerden Birol Işık bunun bir vatani görev olduğunu belirterek “Askerlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir organizasyon düzenledik. Bu ülke için değil kan, canımız feda olsun. Askerlerimiz yalnız olmadıklarını inşallah hissederler. Onlara manevi bir güç olmak için buradayız.

Taksiciler Afrin için kan verdi

Taksiciler Afrin için kan verdi

Taksiciler Afrin için kan verdi

Taksiciler Afrin için kan verdi

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