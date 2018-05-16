Taksiciler durakta sahur yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ramazanda gece çalışan taksiciler, ilk sahuru bağlı oldukları duraklarda çalışma arkadaşlarıyla yaptı.

Süleymanpaşa ilçesinde bir duraktaki yaklaşık 10 taksici, sahur sofrasında bir araya geldi.

Peynir, zeytin, domates, salatalık gibi yiyeceklerin yer aldığı sofraya oturan taksiciler hem ramazanın ilk orucuna niyetlendi hem de müşterilerini sahura yetiştirmeye çalıştı.

Durak başkanı Sezai Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının bereketiyle geldiğini söyledi.

Ramazanın ilk sahurunu duraktaki diğer taksicilerle yaptıklarını belirten Akyüz, "Burada arkadaşlarla beraber bir aile ortamımız var. Sahuru hep beraber yapınca daha bereketli oluyor. Ramazanı ilk gece durakta karşılamış oluyoruz. Vatandaşlarımıza gece gündüz, yağmur çamur demeden hizmet vermeye ve evimize bir lokma ekmek götürmeye çalışıyoruz." dedi.

Taksicilerden Cengiz Karacıoğlu da ramazan ayının gelmesiyle durakta farklı bir hava oluştuğunu dile getirdi.

Sofrayı beraberce hazırlayıp oruca niyetlendiklerini anlatan Karacıoğlu, "Arkadaşlarla beraber sahur yapmanın tadı başka oluyor. Durağımızda ramazan çok güzel geçiyor." diye konuştu.