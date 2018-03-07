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Taksiciler, müşteri gibi Uber çağırıp şoförü dövdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

Bir grup taksicinin, bir süredir iktidar ve ana muhalefetin de hedefinde olan Uber'i çağırarak şoförü dövdüğü öğrenildi.

İstanbul'da bir grup taksici, mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'i çağırarak şoförü darp etti. Darp edilen şoförün yargıya taşıdığı konu hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Habertürk TV'de yer alan habere göre taksicilerin şiddetine uğradığını iddia eden bir başka bir Uber sürücüsü de Habertürk'e "Sürekli taciz, hakaret, küfürleşmeler… Bir kez aracımın önünü kesti, aracımın sayılı yerlerine vurdu. Elinde bıçakla beni arabadan indirmeye çalıştı. Müşterim beni beklerken yanına yaklaşmışlar, 'Uber bekleyemezsin, size ekmek yedirmeyeceğiz' demiş" açıklamasında bulundu.

TAKSİCİ: DEVLET BİZİ SAVUNMAZSA BÖYLE OLAYLAR OLACAK

Habertürk Uber şoförlerinin iddialarını taksicilere sorduğunu, yaşanan bu tarz olayları doğrular nitelikte cevaplar aldığını yazdı. İsmi verilmeyen taksicilerden birisi "Bir yerde duruyoruz. Turistin elinde telefon, Uber'den taksi çağırdığını görüyoruz. Arkadaşın da gelip işimizi alması bizi sıkıntıya sokuyor" derken bir başka taksici ise "Devlet hakkımızı savunmazsa bu tür olaylar zaten olacak" açıklamasında bulundu.

Günde 1.5 milyon yolcu taşıyan taksicilere göre Uber, vergi vermiyor ve emek hırsızlığı yapıyor. Uber sürücüleri ise fatura kestiklerini, yani vergi verdiklerini iddia ediyor.

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taksici istanbul Uber

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Okuyucu Yorumları 44 yorum
kim neye isterse ona biner kardeşim. Siz de az dürüst olup insanları kandırmayın.
Taksiciler neyin vergisini veriyor. milyon liralık taksiler basit usul mükellef. bakkal bile daha fazla vergi ödüyor.
Uber cilerde her gün Taksi çağırıp, ayni şekilde dövse olur mu ?
uberin şöförleride araçlarıda çok iyi standartları var herkesi arasına almıyor. ne kadar ipsiz soysuz sapsız hırsız sapık adam varsa taksi şoförü oluyor. istisnalar tabiki kaideyi bozmaz. ama taksiciler ayaklanacağına kendilerine çeki düzen versin, taksiciler derneği standart koysun, uberi örnek alsın. bizim ülkemizde iyi bişeyler yapanın tepesine biniyorlar malesef...
sız taksıcılere tavız verırsenız boyle olur sadece taksıcılere bagımlı kalmak ıstemıyoruz kım ıyı hızmet verırse onu tercıh etmek ıstıyoruz ozel fırmalarda olsun rekabet olsunkı hızmet kalıtedı artsın aksı taktırde hızmet kalıtesızlıgı devam edıcek taksılerde
cahil olunca insan uber in ne is yaptigini bilmez tabi. ne oldu Allah size riskinizi vermiyormu. misliyle kazaniyorsunuz zaten birakin herkes kazansin. vergisini veren herkes calisabilmeli. uber normal taksiden daha fazla vergi oder cunku hersey kayit altinda sizin gibi kafasi esince fis kesip kesmemezlik yapmaz
Atarürk havalanından kısa mesafe almazsınız müşteri seçersiniz keyfinize göre fatura kesersiniz sonrada maduru oynarsınız...
Taksici mafyası olusmuş herhalde ... Kardesim bu serbest piyasa ekonomi, ister taksi tutar isterse uber i tercih eder .. Bu taksicilerin tumu olmasada coğu böyle, cete kardesim bunlar çete . Dernegin var, eger varsa bir sikayetin gosteri yaparsin sesini duyurursun ..
Siz taksiciler zorbasınız 1 kö öteye gitmek istesek burun kıvırırsınız inadına uber diyoruz
taksicinin sırtından geçin dünyanın vergisini al saçma sapan uygulamalar çıkar korsan taksiyi yasallaştır yok öyle dava taksiciler haklıdır
beğenilmeyen taksici korsan ubere karşı Lafım şu taksicilere, adam gibi dürüst olsanız uber bu ülkede ekmek yiyemez ama siz müşteri dolandırırsanız, müşteriye hakaretler savurursanız en önemlisi trafikte her yol benim anlayışı ile devam ederseniz ilerde taksiciler bile bir yere gidebilmek için uber çağırır
onlarda taksi çağırır sizi dönerse ne yapacaksınız.
Kardeş o plakaları kim dağıtmış kimden alınmış şimdi nasıl trilyon olmuş sayısı kaç tane gidip belediyeden veya şoförler odasından istesem benden kaç para istenecek bunları da konuşalım. Suyun başını tutmuşlar kafa kaldırana sopa oh ne güzel iş
şehir eşkiyaları arttı iyice kanun var nizam var tamam turkiyede hukuk falanda yok orası ayrıda yapılan şey eşkiyalık turkiye gitgide ortadoğu ulkesi oldu araplaştı kabile mantığına döndu hatta ilkel çağlara gerilemiş iyice.
BİR KISIM TAKSİCİNİN YONTULMASI LAZIM..KİME NE KARDEŞİM? İSTEDİĞİM ARACA BİNERİM. DURAĞA YAKIN YERDEN BİNERİM DURAKTAKİLER BİNDİM TAKSİ ŞÖFÖRÜNE SALDIRIR, KISA MESAFE GİDERİM LAF EDERLER SİZLE Mİ UĞRAŠACAĞIZ? İSTEDİĞİM TAKSİYE İSTEDİĞİM ULAŞIM ARACINA BİNERIM KARDEŞİM KİMSEYİ IRGALAMAZ..
Akpye oy verin
şişli cevahir avm önünde türkiye cumhuriyeti varandaşı iseniz taksiciler sizi almıyor , arap turist kazıklamak varken tabi.
Herkese tavsiyem Uber kullanın. Bu bir baltaya sap olamayıp taksici olmuş; sapık mıdır, cani midir ne idüğü belirsiz mafyatik tiplerin araçlarına binmeyin.
Ülkeye bak ne hale geldik. Uberi turkiyede yasaklayabilirler aslında kanımca Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
Zaten bu taksiciler dolmuşçular yakında kimse binmeyecek İstanbul da kullandım uber i gayet saygılı tertemiz arabalar ne bineceğim taksi ye dolmuşa alırlar ...............bundan sonra
uber gibi şöför standart ını sağlayamayan taksiceler bu kafayla daha çok mağdur olur.taksi ve şöförlerinde durum çok vahim.arkadaşımın babası taksici on numara da insan ama çoçuk soranlara babam çiftçi diyor düşünün artık.kötü meslektaşları yüzünden koca bir zümre zarar görüyor.
sahtekar taksicileri gördüğünüz yerde dövün. (dürüstlere sözüm yok) ulan ben kiminle istersem onunla giderim. keyf benim, para benim. bundan sonrada taksi yok, ÜBER var.
Kendi vatandaşına gelince vardiya değişimi bahanesiyle taksiye almayanlar, uzun atlama yaptıkları yağlı turistlere saysınlar uberi. Taksiciler kusura bakmasın aranızdaki üç kağıtçıların yolunu çevirin ilk önce.
yok kısa mesafe yok trafik diyip taksicinin suratını oflamasını çekiceğime çağırırım über kardeşim tertemiz rahat rahat giderim hizmet hangisinde iyiyse o şonuçta parayı biz veriyoruz devlet deil
bunu yapma potansiyeline sahip adamların arabasına binmek istemiyoruz. neden uber'i tercih ettiğimizi kendileri açıklamış oluyorlar. Sanki her yolcusuna fiş kesiyormuş gibi 'uber vergi ödemiyor' derken de kendileri ile çelişiyorlar. ve rahatlıkla taksicilerin geneline yayılabilecek kadar çok bu güvensiz adamlar. maalesef
İstanbul'un bilinmeyen bir noktasında, bilinmeyen bir saatte, bilinmeyen taksicilerden oluşan grup, bilinmeyen bir Uber şoförünü darp etti (Habertürk Atmasyon Haberler Servisi)
sahip çikin taksicilere Allah Allahhhhh
Bu ülkede belli standartlar koyulup isteyen her vatandaşın arabasını alıp donanımı kurup yolcu taşıyabilmesi lazım. İbdi bibdi on lira almakla olmuyor bu işler. Taksi şoförleri 24 saat çalışıyor suyun başını
taksiciler de uber gibi siyah renk lüks taksi yapabilir engelleyen yok. Kriterler belli. Hem açılış tarifesi sarılardan yüksek hem de km başına bedeli. Ahır gibi leş arabalarla çalışmayın siz de. Ötv den muafsınız hem de
Hukuk yollarına başvurun ne demek ? -dövdük
Adamlar eğitiliyor,yaptıkları işe saygı duyuyorlar.Sıradan taksiciler çoğunlukla kaba saba,bitirim özentisi,kural tanımaz kısacası,ülkemi turistlere yanlış tanıtan abuk sabuk tipler.Uber sisteminin dahada güçlendirilmeli,bu mesleğin tekrar geçmiş yıllardaki saygınlığına kavuştururması gerekir.
uber varken hapci mi eskiya mi katil mi belli olmayan taksiye neden bineyim ki ? uberin soforlerin hepsi saygili insanlar adli sicilleri de temiz arabalarin guzelligi rahatligi da cabasi. cok iyi oldu taksicilere millete cok cektirdiler simdi musteri bulamyorlar beter olsunlar !!
lafa bak. boyle olaylar devam edecekmis. cakma mafya comarlari. bir kere demiyolar ki yahu insanlar neden uber tercih ediyor
Tabiki de UBER
Ülkemi her fırsatta sokan Amerika menşeyli, Hollan da uzantılı dünyda ki taksi sektörünü haksız rekabetle zora sokan, kanun tanımaz uber hırsız ve golabal sermayenin uzantıları ülkemde böyle kolaylıkla ticaret yapmasına mana veremiyorum. Ülkenin kanunları hiçe sayılıyor. Bu zuber trafik ve talebe göre fiyat belirleyip insanları soyuyor. Şu an istanbulda zorda kaldığı için ucuz taşıyor. Sırası gelince tüm istanbulu soyacak. Taksıyı çok arar olacaksınız. Hırsızla bir olan asla huzur bulamaz.
Uber ve taxi savaşları mı başladı şimdi
Uberle tanıştığım günden beri sarı taksi gördüğümde midem bulanıyor ipsiz sapsız nerede hapçı otçu varsa sarı takside çalılıyor bu adamların ne sanıkalarına bakılıyor nede düzenli bir kontrolden gecıyorlar bence taksılerı kaldırıp uberle ve bunun gıbı fırmalarla vatandasa hızmet verılmesı lazım
nasıl uber şoförü kim olduğu belliyse taksininde şoförü belediyede belli bütün araçlarda kamera şartı var yıllarca atalarınız babalarınız bu işle evlerini bakmış okutmuş doyurmuş şimdi bir gavur icadina müdana etmeyin gelin devlet desteklesin taksileri güzelleştirelim bizim tavrımız gariban taksiciye değil taksileri bu duruma düşüren devlete olmalıdır
KIROLARIN TAKSİSİNE BİNECEĞİNE, UBER KULLAN EY VATANDAŞ.
Taksicilerin çoğu çakal hapçı kendini adam sanan mafya bozuntusu tipler, serbest piyasa, sana ne herkes istediğine biner. Umarım yakalananlar iyi ceza alır sabıkalarıda kabarır.
Bunlar teröristtir. İstanbul senelerdir taksicilerden çekiyor ama kimse bir şey yapmıyor. Hem turistlere, hem de bizlere illallah ettiriyorlar. Bu ülkede adalet ve yönetim adına hiçbir şey yok.
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