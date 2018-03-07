Taksiciler, müşteri gibi Uber çağırıp şoförü dövdü

İstanbul'da bir grup taksici, mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan sağlayan Uber'i çağırarak şoförü darp etti. Darp edilen şoförün yargıya taşıdığı konu hakkındaki soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Habertürk TV'de yer alan habere göre taksicilerin şiddetine uğradığını iddia eden bir başka bir Uber sürücüsü de Habertürk'e "Sürekli taciz, hakaret, küfürleşmeler… Bir kez aracımın önünü kesti, aracımın sayılı yerlerine vurdu. Elinde bıçakla beni arabadan indirmeye çalıştı. Müşterim beni beklerken yanına yaklaşmışlar, 'Uber bekleyemezsin, size ekmek yedirmeyeceğiz' demiş" açıklamasında bulundu.

TAKSİCİ: DEVLET BİZİ SAVUNMAZSA BÖYLE OLAYLAR OLACAK



Habertürk Uber şoförlerinin iddialarını taksicilere sorduğunu, yaşanan bu tarz olayları doğrular nitelikte cevaplar aldığını yazdı. İsmi verilmeyen taksicilerden birisi "Bir yerde duruyoruz. Turistin elinde telefon, Uber'den taksi çağırdığını görüyoruz. Arkadaşın da gelip işimizi alması bizi sıkıntıya sokuyor" derken bir başka taksici ise "Devlet hakkımızı savunmazsa bu tür olaylar zaten olacak" açıklamasında bulundu.

Günde 1.5 milyon yolcu taşıyan taksicilere göre Uber, vergi vermiyor ve emek hırsızlığı yapıyor. Uber sürücüleri ise fatura kestiklerini, yani vergi verdiklerini iddia ediyor.