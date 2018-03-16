Taksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit etti

Akşam saatlerinde bir otelden kadın turisti alan Uber, Esenyurt'a gitti. Seyir halinde olan aracın yolunu taksiciler kesti. Görüntülerde taksiciler ''Uber'in yasak olduğunu bilmiyor musun?'' dedi, Uber sürücüsü de 'Ben şoförüm' diye yanıt verdi.
Bir taksici ''Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz?'' dedi. Taksicilerden biri daha da ileri gitti ve Uber sürücüsünü ''Taksicilerin Uberleri vurduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben seni vursam haklı mıyım, haksız mıyım?'' diyerek ölümle tehdit etti. Uber sürücüsü de ''Beni vurursanız cezası yok mu?'' diye tepki gösterdi. Uber'deki turist yolcu korkuya kapıldı. Araya başka bir taksici girdi ve polis çağırdı.
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