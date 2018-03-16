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Taksiciler UBER şoförünü ölümle tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 08:12 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta taksiciler bir Uber aracının yolunu kesti. Taksiciler şoförü ''Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben seni vursam haksız mıyım'' diyerek ölümle tehdit etti.

Akşam saatlerinde bir otelden kadın turisti alan Uber, Esenyurt'a gitti. Seyir halinde olan aracın yolunu taksiciler kesti. Görüntülerde taksiciler ''Uber'in yasak olduğunu bilmiyor musun?'' dedi, Uber sürücüsü de 'Ben şoförüm' diye yanıt verdi.

Bir taksici ''Uberlerin vurulduğunu biliyor musunuz?'' dedi. Taksicilerden biri daha da ileri gitti ve Uber sürücüsünü ''Taksicilerin Uberleri vurduğunu biliyor musunuz? Şimdi ben seni vursam haklı mıyım, haksız mıyım?'' diyerek ölümle tehdit etti. Uber sürücüsü de ''Beni vurursanız cezası yok mu?'' diye tepki gösterdi. Uber'deki turist yolcu korkuya kapıldı. Araya başka bir taksici girdi ve polis çağırdı.

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Taksi Uber istanbul kavga

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