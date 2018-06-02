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Taksicilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisi -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 09:58 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taksi-UBER tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı'nın Üsküdar Kısıklı'daki konutu önüne gelen bir grup taksici Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taksi-UBER tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı'nın Üsküdar Kısıklı'daki konutu önüne gelen bir grup taksici Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin Yenikapı'daki iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son zamanlarda gündemde olan ve taksicilerin protesto ettiği UBER konusunda "Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bir grup taksici saat 23.00 sıralarında Maltepe'den konvoy halinde yola çıkarak Cumhurbaşkanı'nın Üsküdar Kısıklı'daki konutu önüne geldi. Yaklaşık 100 taksici burada araçlarıyla korna çalarak Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kısıklı'da grup adına konuşan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Dört yıllık mücadelenin sonunda bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan sevinçli haberi aldık. Bu küresel global sermayeyle yaptığımız mücadelede nihayet sona erdik. Bu konuyla ilgili 4 Haziranda da mahkememiz vardı. Biz hükümetimize, devletimize, milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güvenmiştik. Kendisine sonsuz teşekkür etmek için buraya toplandık. Herkese teşekkür ederiz" dedi.

Polis ekipleri Kısıklı Caddesi'nde geniş güvenlik önlemleri alırken, taksiciler açıklamanın ardından buradan ayrıldı.

VATANDAŞLAR CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Taksicilerin ayrılmasından sonra Cumhurbaşkanının konutunun önünde bekleyen bazı vatandaşlar Erdoğan ile görüşmek istedi. Kapının önünde bekleyen vatandaşları görerek yanına gelmelerini isteyen Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Konuşma sırasında bazı kişileri ağladıkları görüldü. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile burada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğunu söyleyen Sevinç Gül isimli vatandaş, "Kendisi çok sevdiğimi söyledim. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Rabbim inşallah ona sağlık, sıhhat ve afiyet versin. Ömrü hep uzun olsun ve bizimle birlikte olsun. Uzun zamandır kendisini görmek için bekliyordum. Her akşam buradan geçiyorum. Sırf bir dakika onu görmek için. Kendisinden beni Medine'ye götürülmesini istedim" diye konuştu.

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