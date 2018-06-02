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Taksicilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 03:47 | Son Güncelleme

İstanbul'daki taksiciler, UBER'e ilişkin açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek için 100 araçlık konvoy oluşturup, Kısıklı'daki konutunun önüne geldi - Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman: - "Bu küresel, global sermaye ile yaptığımız mücadelenin nihayet sonuna erdik. Biz hükümetimize, devletimize, milletimize ve sayın Cumhurbaşkanımıza çok güvenmiştik, kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletmek için buraya toplandık"

İSTANBUL (AA) - Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Bu küresel, global sermaye ile yaptığımız mücadelenin nihayet sonuna erdik. Biz hükümetimize, devletimize, milletimize ve sayın Cumhurbaşkanımıza çok güvenmiştik, kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletmek için buraya toplandık." dedi.

İstanbul'daki taksiciler, dün Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin iftar programındaki konuşmasında, UBER'e ilişkin açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için 100 araçlık konvoy oluşturdu.

Saat 01.00'de Maltepe'de toplanan taksiciler buradan Kadıköy ve Üsküdar sahilini dolaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutu önüne geldi. Burada taksiciler adına açıklama yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, şunları söyledi:

"Dört yıllık mücadelenin sonunda bugün sayın Cumhurbaşkanımızdan sevinçli haberi aldık. Bu küresel, global sermaye ile yaptığımız mücadelenin nihayet sonuna erdik. 4 Haziran'da da zaten mahkememiz vardı. Biz hükümetimize, devletimize, milletimize ve sayın Cumhurbaşkanımıza çok güvenmiştik, kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletmek için buraya toplandık, hepinize çok teşekkür ediyoruz."

Açıklamanın ardından taksiciler Kısıklı'dan ayrılırken bir grup vatandaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklemeye devam etti.

Taksim Meydanı'ndaki incelemelerinin ardından Kısıklı'daki konutuna gelen Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları görünce aracını durdurdu. Aracından inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, daha sonra konutuna geçti.

- "UBER muber diye bir şey yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin iftar programındaki konuşmasında, "Bir de bu UBER muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Geçenlerde bunu zaten Sayın Başbakan açıkladı. Bizim taksicilik sistemimiz var kardeşim, nereden çıktı bu iş? Avrupa'da varmış, bana ne Avrupa'dan. Bunun kararını biz vereceğiz. Bu konuyla ilgili Sayın Vali, bütün yetki sizde. İçişleri Bakanlığımız talimatı verdi. Öyle kendine göre yok özel taksicilik sistemi mi, Uber mi, bilmem ne, yok böyle bir şey ya, kusura bakmasınlar. Bunların üzerine trafik gidecek, gereğini yapacak. Çünkü biz taksilerimizin, taksicilerimizin hakkını birilerine kaptıramayız, yedirtemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Taksi Taksiciler'den Erdoğan'a Teşekkür Uber

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