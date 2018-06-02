Taksicilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İSTANBUL (AA) - Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Bu küresel, global sermaye ile yaptığımız mücadelenin nihayet sonuna erdik. Biz hükümetimize, devletimize, milletimize ve sayın Cumhurbaşkanımıza çok güvenmiştik, kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletmek için buraya toplandık." dedi.

İstanbul'daki taksiciler, dün Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin iftar programındaki konuşmasında, UBER'e ilişkin açıklamalarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için 100 araçlık konvoy oluşturdu.

Saat 01.00'de Maltepe'de toplanan taksiciler buradan Kadıköy ve Üsküdar sahilini dolaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutu önüne geldi. Burada taksiciler adına açıklama yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, şunları söyledi:

"Dört yıllık mücadelenin sonunda bugün sayın Cumhurbaşkanımızdan sevinçli haberi aldık. Bu küresel, global sermaye ile yaptığımız mücadelenin nihayet sonuna erdik. 4 Haziran'da da zaten mahkememiz vardı. Biz hükümetimize, devletimize, milletimize ve sayın Cumhurbaşkanımıza çok güvenmiştik, kendisine sonsuz teşekkürlerimizi iletmek için buraya toplandık, hepinize çok teşekkür ediyoruz."