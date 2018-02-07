Taksicilerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İSTANBUL (AA) - Kentin Avrupa yakasında toplanan taksiciler konvoy halinde geldikleri Kadıköy'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Türk Kızılayına kan bağışladı.

Fatih'te Zeytin Dalı Harekatı'na destek için toplanan 200'ün üzerindeki taksici Türk bayrakları ile donattıkları otomobilleri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçerek Kadıköy Rıhtım Meydanı'na geldi. Taksiciler operasyonda ihtiyaç halinde kullanılması için Türk Kızılayının mobil kan bağışı aracında kan verdiler. Taksicilere tatlı ve çay ikram edildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatı'nın sürdüğünü ifade ederek, "Biz İstanbul taksicileri olarak her zaman vatanımızın milletimizin bayrağımızın yanında olduğunu göstermek için burada toplandık. Bugün de Avrupa yakasından bir konvoy düzenleyerek Kadıköy meydana kan vermeye geldik. Anadolu yakasındaki arkadaşlarımız da bizi yalnız bırakmadılar onlar da geldiler. Mehmetçik'imize, güvenlik güçlerimize her zaman canımız feda. Bugün de kan vermek için burada bulunuyoruz." dedi.