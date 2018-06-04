Taksicilerin korsanı protesto eylemi

Antalya'da araç kiralama şirketlerinin korsan çalıştığını öne süren taksiciler eylem yaptı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi Kadriye Mahallesi'nde bir otelin önünde toplanan Kadriye Taksiciler Kooperatifi üyeleri, otel içerisindeki araç kiralama şirketlerinin vip minibüslerle korsan olarak taşıma yaptığını iddia ederek protesto düzenledi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, eylemin yasalara aykırı olduğunu belirterek, izin alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Olay yerine gelen Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, taksici esnafına, haklarını aramalarına karşı olmadığını ancak eylem yapmakla hak aranmayacağını, sorunun konuşularak çözülmesi gerektiğini söyledi.

Kadriye Taksiciler Kooperatif Başkanı Abdullah Kocabıyık ise uzun süredir bu sorunların devam ettiğini ve otel içerisindeki araç kiralama şirketlerinin korsan taksicilik yaptığını öne sürdü.

Taksici esnafının hakkını yedirmek istemediğini vurgulayan Kocabıyık, şunları kaydetti:

"Amacımız kesinlikle bölgeye ve turizme zarar vermek değil. Sadece araç kiralama şirketlerinin kendi işlerini yapmalarını istiyoruz. Otel içerisindeki araç kiralama şirketleri resmen korsan taksicilik yapıyor. Kaymakam Bey de geldi, otel yetkilileri ile görüşüldü. Net bir sonuç alınamadı. Bu sorunun çözümünü yetkililerden bekliyoruz."

Açıklamanın ardından taksiciler dağıldı.

