Taksicilerin UBER'e karşı yeni hamlesi: 'Lüks' otobüs

Bakırköy'de bir grup taksici, UBER'i protesto etti. İstanbul Taksiciler Platformu Başkanı Akın Atlı, Bakırköy-Bostancı arasında lüks otobüs seferi düzenleyeceklerini söyledi.
"YETKİLİLERİN SESSİZ KALMASI SON DERECE YANLIŞTIR"
Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda bulunan taksi durağında bir araya gelen taksiciler, UBER'in Türkiye'den çıkması için bir kez daha çağrıda bulundu. Burada konuşan İstanbul Taksiciler Platformu Başkanı Akın Atlı, "Amerikan menşeli bir şirket akıllı cep telefonu üzerinden araçlarına müşteri bularak taksilerimizin işini çalmakta, korsan taşımacılık yapmaktadırlar. Tüm uğraşlarımıza ve tüm müdahalelerimize rağmen, işlenen suç bu kadar sabitken yetkililerin bu hırsızlara sessiz kalması son derece yanlıştır. Hukukun üstünlüğüne inandığımız ülkemizin yöneticilerini, yetkililerini ve değerli savcılarımız ile vergi müfettişlerimizi bu global hırsız ile mücadele etmeye davet ediyor, haklı davamızda bize destek olmalarını bekliyoruz" dedi.
"OTOBÜS SEFERLERİ KOYDUĞUMUZU BİLMENİZİ İSTERİZ"
Akın Atlı, "Her gelenin, her isteyenin şehir içi yolcu taşımacılığı yapabilmesi eğer kurallara, kanunlara tabi değilse, yasal olmayan bir şey yapıldığında görmezden gelinecekse, ya da yoğunluk yaşanıyor denilip hukuk dışı alternatifler aranacaksa bugünden itibaren Bakırköy-Bostancı arasına lüks otobüs seferleri koyduğumuzu bilmenizi isteriz" diye konuştu.
Konuşmanın ardından taksiciler önünde "Bakırköy-Bostancı" yazan otobüse binip basın mensuplarına poz verdi.
DHA
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