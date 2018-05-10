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Taksicilerin "Uber"e yönelik tepki ve davaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:29 | Son Güncelleme

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın, internet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açılan davanın görülmesine devam edildi - İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, davayı Birleşik Taksi Şoförleri Derneği tarafından aynı firma aleyhine açılan bir başka davayla birleştirdi - İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Aksu: - "İçişleri Bakanlığı 4 ayda 4 bin 963 Uber ve benzeri firmalara ait korsan taşımacılık yapan araca ceza uyguladı. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bin 577 aracın turizm belgesi iptal edildi"

İSTANBUL (AA) - İnternet üzerinden hizmet veren Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açılan iki dava birleştirildi.

İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki duruşmaya, davacı İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası'nın avukatları Seda Kaya ve Emek Güven katılırken, davalı Uber Technologies Inc. tarafı duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, İstanbul SS 34 No'lu İstanbul Yeşilköy Turizm Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi avukatı müdahillik talebinde bulundu.

Davacı avukatı, mahkemeye sundukları belgelerde, UBER'in korsan taksicilik yaptığının emniyet tarafından açıkça yazıldığının yer aldığını belirterek, Uber'e yönelik tedbir kararı alınmasını talep etti.

Avukat, İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davada, Uber International Holding'in bu davada ise Uber Technologies Inc.'in davalı olduğunu kaydederek, "Türkiye marka sahibi olan Uber Technologies'dir. Ortak şirketlerdir. Uber Technologies'in Uber International Holding'in şirketi olduğu düşünülüyor. Uber Türkiye'nin kurucusu Uber International'dır. Şirketler arasında da bağlantı vardır. Bu nedenle Uber Yazılım Türkiye şirketinin de davaya dahil edilmesini istiyoruz." dedi.

Mahkeme, bu dava dosyasının Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

- Dava dilekçesinden

Dava dilekçesinde, esnaf odasının İstanbul'da yasal taşımacılık yapan taksicilerin haklarını koruduğu belirtilerek, teknolojik firmaların taksi ve taşımacılık sektörünü baltaladıkları, bunların başını da davalı Uber Technologies Inc.'in çektiği anlatılıyor.

Türkiye'de herhangi bir vergi kaydı bulunmayan ABD merkezli firmanın internet üzerinden yasal olmayan taşımacılık yaptığı iddia edilen dilekçede, "Taksicilerin telafisi güç zararlara uğramasının önüne geçmek, rekabet ve ticaretin korunması, ülkedeki vergi kayıplarının önlenmesi ve ticari hayatın yeniden düzene girmesi için Uber'in tüm internet sitelerine ve mobil uygulamalarına teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulması, firmanın internet sitelerine erişimin engellenmesi ve firmanın meni talep edilmektedir." denildi.

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin Uber'e açtığı İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki davanın 12 Mart tarihli duruşmasında, davacı avukatları, Uber ile ilgili tedbir alınmasını ve uygulamaya erişimin engellenmesini talep etmişti. Bilirkişi raporunun beklenmesine karar veren mahkeme duruşmayı, 4 Haziran'a ertelemişti.

- Taksiciler adliye önünde toplandı

Duruşmanın ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup taksici, "Taksiciler adalet istiyor" ve "Global korsana hayır" yazılı pankartlar açtı.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, önceki açıklamalarında kullandıkları üslubun çarpıtılarak şahsı ve oda üyeleri adına aleyhlerine olacak şekilde kullanılmak istendiğini ifade ederek, "Buradan tüm üyelerimiz ve odamız adına bir daha yinelemek gerekirse; her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıyız. Devlet düzenimiz, kamu düzenimiz neyi emrediyorsa, o şekilde kanuna ve nizama göre hareket etmekteyiz. Açıklamalarımızdan kendilerine pay çıkarıp, aleyhimize, odamız, taksici esnafı adına tasarruflarda bulunanlara taviz vermeyeceğiz. Ayrıca yargımıza olan güvenimiz dün de bugün de tamdır." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığı'nın 4 ayda 4 bin 963 Uber ve benzeri firmalara ait korsan taşımacılık yapan araçlara ceza uyguladığını kaydeden Aksu, "Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bin 577 aracın turizm belgesi iptal edilmiştir. Uber kullanan vatandaşlarımıza 344 lira trafik cezası vardır." dedi.

Yetkili makamlardan taşımacılık faaliyetinin esnaf adına tesis edilmesini istediklerini aktaran Aksu, "Mevcut düzenimiz vatandaşımız tarafından takdir edilmeyebilir. Buna saygılıyız ancak meşruluğunu kazanmamış, gayri milli olan firmalara bu fırsatı kaptırmak istemiyoruz. Onun için bizler de yerli ve milli olan 'itaksi', 'Atak taksi', 'Bi taksi' ve '7/24' gibi yeni uygulamalarımızla vatandaşlarımıza hizmet etmek niyetindeyiz. Her zaman taksiciliği İstanbul'da sarı taksi yapacaktır." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
dava Eyüp Aksu İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Uber

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