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Taksicinin, 22 taksiyle sürpriz evlilik teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:28 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, 8 ay önce aracına binen Esranur Dinç (20) ile tanışarak, sevgili olan Ensari Alptekin (26), 22 taksi ve havai fişeklerle genç kıza sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, 8 ay önce aracına binen Esranur Dinç (20) ile tanışarak, sevgili olan Ensari Alptekin (26), 22 taksi ve havai fişeklerle genç kıza sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu. Genç kız teklifi kabul ederken, çift, taksi konvoyu ile kent turu attı. Diyarbakır merkezde taksicilik yapan Ensari Alptekin, taksisine 8 ay önce müşteri olarak binen Esranur Dinç ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyen Alptekin, genç kıza sürpriz bir evlilik teklifi hazırlığı yaptı. 22 taksiye 'Benimle evlenir misin?' kelimelerinin harflerini ve bazı simgeler koyduran Alptekin, araçları merkez Yenişehir ilçesine bağlı Kent Orman Parkı'na gönderdi. Taksiler arka arkaya dizilirken, sürücüler havai fişek ve meşaleleri de hazırladı. Bu sırada Alptekin, hiçbir şeyden haberi olmayan kız arkadaşı ile parka geldi. Otomobilden inen genç kız, araçları görünce şaşkınlık yaşadı. Meşalelerin yakıldığı havai fişeklerin atıldığı alanda Alptekin, diz çökerek cebinden çıkardığı yüzüğü Dinç'e uzatarak, evlilik teklifinde bulundu. Şaşkınlık yaşayan genç kız, teklifi kabul etti. Genç çift, daha sonra taksi konvoyuyla kent merkezinde tur attı.

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