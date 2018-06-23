HABER

 TAKSİCİNİN KADIN TURİSTE TEPKİSİ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 08:13 | Son Güncelleme

  * Kadın turistin bavulunu indirip yolun ortasına bıraktı.

* Kadın turistin bavulunu indirip yolun ortasına bıraktı.

Mehmet AKTARAN / İSTANBUL DHA
Nişantaşı'nda, bir taksicinin kadın turist yolcusuna gösterdiği tepki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici biraz daha geride inmek istemeyen kadın turist yolcusuna tepki gösterdi. Taksici, trafiğin ilerlememesi üzerine aracından inerek kadın turistin bavulunu indirip yolun ortasına bıraktı. Bunu gören çevredekilerin tepki gösterdiği taksici, "100 metre aşağıda inmiyor, in diyorum orada, beni buraya sokuyor ya. 100 metre kalmış 100 metre sanki topal" şeklinde bağırdı. Turist kadının İngilizce olarak, "Paramı ver, para üstünü ver" demesi üzerine sinirlenen taksici küfürler savurdu. Turist kadının tekrar tekrar "Para üstünü ver" demesi üzerine de taksici, "Verdim 35 lira verdim, vermem daha hadi. Vermiyorum polis çağır" dedikten sonra "Sokuyor beni bu trafiğe ya, şuraya bak ya." şeklinde tepki gösterdi. Taksici ile kadın turist, ardından kadın ve çocukların da bulunduğu sokak ortasında karşılıklı küfürleşti. Sokak ortasında tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:
-----------------------------
CEP TELEFONU KAMERASI
-Taksicinin bavulu yolun ortasına bırakması
-Kadın turistin taksicinin yanına gelerek tartışmaları
-Aralarında yaşanan diyaloglar
-Sokaktaki kadın ve çocuklar

22.06.2018 - 23.30 Haber Kodu : 180622276

PARTNERTüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!Tüm dünya peçeteye çizilen bu resimleri konuşuyor!
Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!
Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremlerVan'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar: Bu Batı'yı çıldırtıyor,daha çok çıldıracaklar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar: Bu Batı'yı çıldırtıyor,daha çok çıldıracaklar!

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otelde çocuk kaçırma girişimi!

Otelde çocuk kaçırma girişimi!

Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!

Alışveriş merkezinin bodrumunda ceset bulundu!

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Canlı yayın sırasında şarampole uçtu!

Canlı yayın sırasında şarampole uçtu!

Sayısal Loto sonuçları 23 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1128. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 23 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1128. hafta sonuçları sorgula!

Günlük burç yorumları: 23 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.