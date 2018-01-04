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Taksicinin katili katliam yapacaktı! Çantasından çıkanlar şoke etti

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 09:38 | Son Güncelleme 5 saat önce

Adana’da katil zanlısı özel güvenlikçi Fuat Demirdelen (37) ile öldürdüğü taksici Yaşar Özgan’ın (60) birlikte kahvaltı yaptığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca, ayrıldığı nişanlısı Nurten A,’nın tüm ailesini öldürdükten sonra, genç kızı kaçırma planı yaptığı, çalıştığı apartmana gelip, kendisini kovan yöneticinin arabasını çalıp, daha sonra otoparktaki 3 aracı yaktığı da belirtildi.

Gece boyunca 4 taksi değiştiren katil zanlısının çantasından ise 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 4 bıçak, 1 balta, 1 kelepçe, çelik yelek, kask, dizlik, 10 havai fişek ve atış rampalı ile çok sayıda mermi çıktı.

Olay, dün sabah kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. Taksici Yaşar Özgan, boğazı kesilmiş halde buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Özgan’ın cesedinin yanındaki taksiyi incelemeye aldı. Ekipler, Özgan’ın defalarca bıçaklandığını ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit etti. Ayrıca olayın gerçekleştiği yerin yan tarafında bulunun portakal bahçesi içerisinde kanlı bir valiz bulundu.

OPERASYONLA YAKALANDI

Bu sırada, Özgan’ın cep telefonu çaldı. Polisler ise, telefona yanıt verirken arayan müşteriye "Taksici şu anda burada yok" dedi. Cinayet zanlısının kimliği ise görgü tanıklarının ifadesiyle tespit edildi. Zanlının bir apartmanda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fuat Demirdelen olduğunu öğrenen polis, portakal bahçesinde arama başlattı. Polis helikopteri ve özel harekat polisleriyle yapılan aramalara hassa burunlu köpeklerde destek verdi. Katil zanlısı suç aleti bıçak ve av malzemeleriyle birlikte saklandığı yerde yakalandı. Demirdelen, zırhlı araca bindirilerek Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KATLİAM PLANLAMIŞ

Çantasından 3 tabanca, 1 otomatik tüfek, 4 bıçak, 1 balta, 1 kelepçe, çelik yelek, kask, dizlik, 10 havai fişek ve atış rampalı ile çok sayı da mermi çıkan şüphelinin asıl hedefinin ise ayrıldığı nişanlısı Nurten A,’nın ailesi olduğu, yakalanmaması halinde genç kızın tüm ailesini öldürmeyi istediği öne sürüldü.

TAKSİCİYLE KAHVALTI YAPMIŞ

Demindelen ilk sorgusunda, eski nişanlısı Nurten A,’yı kaçırma planı yaptığı, kovulduğu apartmanın yöneticisinin yanına gidip kalan parasını istediği belirtildi. Şüphelinin parasını alamayınca, apartman otoparkında 3 aracı benzin döküp yaktığı yöneticinin ise lüks otomobilini çaldığı ortaya çıktı.

Demindelen’nin çalıntı araç ile kaza yaptığı, gece 4 taksi değiştirip son olarak öldürdüğü Yaşar Özgan’ın aracına bindiği, cinayetten çok kısa süre öncede öldürdüğü adamla kahvaltı yaptığı anlaşıldı. Kahvaltı ardından yola çıkan Demirdelen, taksiciden parasını ve cep telefonunu istediği vermeyince de öldürdüğü ortaya çıktı. Şüpheli sorgusunda, "Portakal bahçesine gizlendim. Helikopter sesini duyunca beni aradığınızı tahmin ettim ve gitmenizi bekledim. Köpek tepki verince yakalandım. Amacım nişanlımı kaçırmaktı. Taksiciyi öldürmek planım da yoktu" dedi.

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katliam taksici adana

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Derhal serbest bırakın bu yiğit gözüpek kardeşimizi o bir kahramandır taksicinin pis kanını akıtmış bir cesuryürek
Yaşar abi mahallemizin adamıydı arkadaşımında kayınbabasıydı çok sevilen birisiydi çok şaşırdım böyle bir ölümü haketmiyordu Allah ailesine sabır versin bu kansızada gereken ne ise cezaevinde yapılacaktır bundan hiç şüphem yok .. .
pişmanım der mahkemeye güzel giyinip gider 5 yılla yırtar
mahkemeye çıkar allah der kuran der müslüman der ben iyiyim ama şeytana uydum der pişmanım diyerek af diler az bi ceza ile kurtulur
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