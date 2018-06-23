HABER

Taksicinin kendisini trafiğe sokan kadın turiste tepkisi kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

NİŞANTAŞI'nda, bir taksicinin kendisini trafiğe sokan kadın turist yolcusuna gösterdiği tepki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mehmet AKTARAN/İSTANBUL,(DHA)-NİŞANTAŞI'nda, bir taksicinin kendisini trafiğe sokan kadın turist yolcusuna gösterdiği tepki, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir taksici kendisini trafiğe sokarak, biraz daha geride inmek istemeyen kadın turist yolcusu ile tartıştı. Taksici trafiğin ilerlememesi üzerine aracından inerek kadın turistin bavulunu indirip yolun ortasına bıraktı. Bunu gören çevredekilerin tepki gösterdiği taksici, "100 metre aşağıda inmiyor, in diyorum orada, beni buraya sokuyor ya. 100 metre kalmış 100 metre sanki topal" şeklinde bağırdı. Turist kadının İngilizce olarak, "Paramı ver, para üstünü ver" demesi üzerine sinirlenen taksici küfürler savurdu. Turist kadının tekrar tekrar "Para üstünü ver" demesi üzerine de taksici, "Verdim 35 lira verdim, vermem daha hadi. Vermiyorum polis çağır" dedikten sonra "Sokuyor beni bu trafiğe ya, şuraya bak ya." şeklinde tepki gösterdi. Taksici ile kadın turist, ardından kadın ve çocukların da bulunduğu sokak ortasında karşılıklı küfürleşti.

Sokak ortasında tüm yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

PARTNERYetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...Yetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...
GÜNCELLEME - Eskişehir'de sağanakGÜNCELLEME - Eskişehir'de sağanak
Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti! Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

Erdoğan'ın dikkat çeken miting temposu! 1 günde 7 farklı ilçede miting

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a uyarı: Ahmet Davutoğlu'nun hatalarını yaparsa her şey biter!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras yapmam dediğini yaptı! İlk kez kravat takarak çıktı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi göçük altında kaldı!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

PKK'nın suikastçisi öldürüldü

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.